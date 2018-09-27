Apple Müzik, Spotify’a fark attı

Dijital müzik servislerinin bugün ki konuma gelmelerinde Spotify’ın büyük bir önemi var. Aylık belli bir ücret karşılığında dev bir müzik kütüphanesine ulaşmamıza imkan veren bu sistem, kısa süre içerisinde tüm dünyada popüler bir hale gelmişti. Nitekim Spotify’ın bu kadar popüler olması, Apple gibi devlerin de dikkatini çekti.

En başından beri lisanslı müzik servisleri konusunda çeşitli denemeler yapan Apple, her bir albümü tek tek satmak yerine, Spotify benzeri bir servis olan Apple Müzik’i kullanıma sundu.

Aynı Spotify gibi aylık abonelik sistemine tabi olan AppleMüzik, kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı. Apple cihazlarını kullananların büyük bir bölümü Spotify üyeliklerini sonlandırarak Apple Müzik’e geçme kararı aldılar. Nitekim bu trend hızlı bir şekilde devam ediyor diyebiliriz.

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre Apple’ın dijital müzik servisini kullananların sayısı 21 milyonu geçmiş durumda. Bu ülkedeki Spotify kullanıcılarının sayısı ise 20 milyon. Elbette bu sayıların ücretli yani premium üyelikleri kapsadığını da unutmamak gerekiyor. Malum, Spotify’ın reklam gösterme tabanlı ücretsiz bir üyelik sistemi de mevcut.