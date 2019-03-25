Apple, Netflix'e rakip olmaya hazırlanıyor

Amerikan teknoloji devi Apple'ın bu akşamki tanıtım toplantısında, Netflix ve Amazon'a rakip olacak bir televizyon ve dizi platformunun duyurusunu yapabileceği öne sürüldü.

Apple söz konusu açılımı ile Netflix ve Amazon gibi abonelik usulü film ve dizi izleme imkanı sunan platformlara rakip olmaya hazırlanıyor. Söz konusu branşta liderliği dünya çapında 140 milyon aboneyle Netflix elinde bulunduruyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük online perakendecisi olan Amazon'un benzer servisini ise 100 milyondan fazla abone kullanıyor.

Apple'ın hedefi önümüzdeki beş yıl içinde benzer rakamları yakalamak. Firma iTunes adlı platformu üzerinden halihazırda 2005 yılından bu yana dizi ve film satın alma ya da kiralama imkanı sunuyor. Ancak bunu abonelik usulü değil, dizi ve filmlerin tek tek satışı, ya da kiralanması şeklinde gerçekleştiriyor.

Netflix geçen yıl yeni film ve dizilere yaklaşık 12 milyar dolar yatırım yaptı. Bu rakamın bu yıl ise 15 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak Netflix Amazon'un aksine sadece abonelik usulü film ve dizi izleme imkanı sunuyor. Amazon gibi Apple için de söz konusu platform sadece ek bir iş alanı oluşturacak.