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Apple, Netflix'e rakip olmaya hazırlanıyor

25.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

Apple'ın Netflix ve Amazon'a rakip olacak bir televizyon ve dizi platformunun duyurusunu yapması bekleniyor.

Amerikan teknoloji devi Apple'ın bu akşamki tanıtım toplantısında, Netflix ve Amazon'a rakip olacak bir televizyon ve dizi platformunun duyurusunu yapabileceği öne sürüldü.

Apple söz konusu açılımı ile Netflix ve Amazon gibi abonelik usulü film ve dizi izleme imkanı sunan platformlara rakip olmaya hazırlanıyor. Söz konusu branşta liderliği dünya çapında 140 milyon aboneyle Netflix elinde bulunduruyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük online perakendecisi olan Amazon'un benzer servisini ise 100 milyondan fazla abone kullanıyor.

Apple'ın hedefi önümüzdeki beş yıl içinde benzer rakamları yakalamak. Firma iTunes adlı platformu üzerinden halihazırda 2005 yılından bu yana dizi ve film satın alma ya da kiralama imkanı sunuyor. Ancak bunu abonelik usulü değil, dizi ve filmlerin tek tek satışı, ya da kiralanması şeklinde gerçekleştiriyor.

Netflix geçen yıl yeni film ve dizilere yaklaşık 12 milyar dolar yatırım yaptı. Bu rakamın bu yıl ise 15 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak Netflix Amazon'un aksine sadece abonelik usulü film ve dizi izleme imkanı sunuyor. Amazon gibi Apple için de söz konusu platform sadece ek bir iş alanı oluşturacak.

Sayı daha da artacak

Amerikan film şirketleri Disney ve Warner da bu yıl benzer platformlar oluşturacaklarını duyurdu. Bu ise söz konusu şirketlere ait filmlerin diğer platformlardan kaldırılması ihtimalini beraberinde getiriyor.

Danışmanlık firması Deloitte'ın yaptığı bir ankete göre 2017 yılında ABD'de genelindeki hanelerin yüzde 55'inin bu tip en az bir platforma aboneliği bulunuyor. Alman Goldmedia firmasının aynı yıl yaptığı benzer bir ankete göre Almanya'da ise bu oran sadece yüzde 18.

DW/AB,BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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