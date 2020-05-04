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Apple News 125 milyon kullanıcıya ulaştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:38 | Son Güncelleme

Kullanıma sunulduğu ilk günden itibaren büyük bir ilgi gören Apple News 125 milyon abone sayısına ulaşmayı başardı. Akıllı telefon sektöründe istediği başarıları elde edemeyen şirket hizmet sektörüne büyük bir ağırlık veriyor.

Apple News 125 milyon kullanıcıya ulaştı

Özellikle de uygulama ve türevleri ile ilgili Apple’ın çok büyük planları var. 2015 yılında açılışı yapılan Apple News bunlardan bir tanesiydi. Google gibi platformlara rakip olması beklenen uygulama gerçekten de iyi bir kullanıcı sayısına ulaştı.

APPLE NEWS'E 25 MİLYON EK KULLANICI

Apple’ın CEO’su Tim Cook son zamanlarda oldukça keyifli. Her ne kadar şirketin mağazaları dünya genelinde kapansa bile, yine de şirketin başka alanlardan da kar elde etmeye başladığını söyleyebiliriz. 2020 yılının ocak ayından bugüne kadar şirketin haber uygulaması 25 milyon ek kullanıcı kazandı. Böylece toplam abone sayısı 125 milyon sayısına ulaştı.

Abone sayıları açıklandıktan sonra birçok kişi şirketin ne kadar kâr elde ettiğini merak etmiştir. Apple servis gelirlerinden 13.35 milyar dolar kar aldı. Geçen yıl bu 11.45 milyar dolar civarındaydı. Bu sayede firmanın 2 milyar dolar kadar ek gelir elde ettiğini söyleyebiliriz. Haber uygulamasının neden bu kadar çok talep gördü ise oldukça basit. Koronavirüs nedeniyle insanlar sürekli olarak bir yerlerden haber almak istiyor.

Tim Cook merak edilen bir soruyu ise cevapsız bıraktı. Şirketin haber uygulamasına kayıtlı olan 125 milyon aboneden kaç tanesinin ücretli olduğu söylenmedi. Sizce Apple uygulamalar alanında çok daha iyi başarılar elde edebilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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