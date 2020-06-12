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Apple normalleşme sürecine giriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Apple , Bloomberg’te yer alan bilgilere göre, Cupertino’daki merkezine çalışanlarını davet etmeye başlıyor. Bu davet, şimdilik az sayıdaki çalışan için geçerli ve tabii ki pek çok önlemle birlikte.

Apple normalleşme sürecine giriyor

İlk etapta az sayıda kişi, merkez ofiste çalışmaya başlayacak. Bunun için bazı düzenlemeler var tabii. Örneğin, ofise davet edilen çalışanların öncelikle Kovid-19 testi yapması istenecek. Sonrasında, ofislere girişte ateş ölçümleri yapılacak ve maske dağıtılacak.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLECEK

Çalışma ortamları da sosyal mesafe kuralları doğrultusunda yeniden düzenlenecek.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle pek çok şirket zor durumda kalmış ve geçici süreyle ofislerini kapatmıştı. Apple’da da durum pek farklı değildi. Aylardır pek çok Apple ofisi ve mağazası kapalı durumda.

SATIŞLAR ARTTI

Bu arada, korona salgın durumunun bazı Apple ürünlerinin satışlarına olumlu etki ettiği de görüldü. Örneğin firmanın iPad tablet serisinin satışlarında ciddi artışlar yaşandı. İnsanlar çoğunlukla evlerine kapandığı için tablet ihtiyacının da bu doğrultuda arttığı düşünülüyor.

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