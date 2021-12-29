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Apple ön kamerayı ekran altına taşıyabilir

29.12.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre Apple, iPhone'larda hem ön kamerayı hem de Face ID sensörlerini ekran altına taşımaya hazırlanıyor.

Apple ön kamerayı ekran altına taşıyabilir

Apple iPhone kamera ve sensörlerini için yeni bir döneme geçiş yapabilir. Halihazırda ekran altı kamera teknolojisini kullanan birkaç üretici bulunuyor. Oppo ve ZTE daha önce satışa sundukları somut modellerde bu teknolojiyi kullanmıştı. Samsung ise ilk ekran altı kamera özelliğine sahip telefonu Z Fold 3‘ü bir süre önce satışa çıkardı.

Xiaomi‘nin ekran altı kamera özelliğine sahip ilk telefonu olan Mi Mix 4 ise geçtiğimiz aylarda Çin’de satışa sunulmuştu.

Bu teknoloji basit anlamda ekranın üzerine yerleştirilmiş olan OLED panellerin şeffaf bir görünüme bürünmesi ile çalışıyor. Fakat şimdiye kadar hiçbir üretici normal ekran tarafındaki piksel yoğunluğuna ulaşabilmiş değil.

EKRANA BAKILDIĞINDA FARK EDİLEBİLİYOR

Yani normal şartlarda kamera olan kısmı, ekran formatında da rahatlıkla ayırt edebiliyorsunuz. Çünkü bu noktadaki piksel yoğunluğu ciddi anlamda çok düşük oluyor. Belki ilerde bu kısımdaki piksel yoğunluğu biraz daha arttırılabilir. Fakat mevcut şartlarda bu teknolojinin çok da verimli olmadığı inkar edilemez bir gerçek.

Peki gelelim asıl sorumuza. Apple neden bu teknolojiye sıcak bakmıyor? Aslında cevabı yukarıda net bir şekilde belirttik. Şu anda bu teknoloji kusursuz seviyesine çok uzakta. Fakat Apple mühendisleri istenilen verim seviyesine ulaşmayı başarmış olabilir. Yani önümüzdeki yıl veya yıllarda çıkacak yeni iPhone modelinde ekran altı kamera ve sensörleri görmek çok da şaşırtıcı olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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