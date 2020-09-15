Apple One sonunda resmileşti! İşte fiyatları

Apple etkinliğinde donanıma olduğu kadar yazılıma ve hizmetlere de odaklandı. Bir süredir sızıntılarda karşımıza çıkan, hatta ve hatta bazı kodların arasında yer aldığı söylenen Apple One bu hizmetlerden biri. Apple, sızıntılarda görüntülenen Apple One'ı, resmileştirerek tüketicilerle de tanıştırdı.

APPLE ONE 3 FARKLI PAKET İLE GELİYOR

Apple One, aslında bir abonelik sistemi. Bireysel, Aile ve Premier olmak üzere üç farklı paket sunuyor. Bu paketlerden bireysel paket, kullanıcılara Apple Music, Arcade ve Apple TV+ üyeliğinin dışında iCloud'ta 50 GB alan veriyor. 6 kişiye kadar kullanılabilen Aile paketinde ise kullanıcılar 200 GB ek iCloud alanı kazanıyor. Yine 6 kişilik Premier paketi ise Apple One'ın en büyük paketini oluşturuyor ve 2 TB depolama alanı sunuyor. Buna ek olarak, Fitness+ ve Apple News hizmetleri de Premier pakette yer alıyor. Tüm paketler ilk olarak ücretsiz deneme süresi veriyor.

İŞTE AÇIKLAMALARIN GÖRE APPLE ONE FİYATLARI

Apple One fiyatları ise Apple etkinliğinde resmi olarak açıklandı. Servisin Türkiye fiyatları ise henüz açıklanmadı. Apple'ın açıklamasına göre Apple One'nın fiyatları ise şöyle: