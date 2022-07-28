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Apple, otomobil üretmekte kararlı! Kaynaklar: Teknoloji devi, Lamborghini yöneticisi Luigi Taraborrelli'yi işe aldı

28.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, yakın kaynakların iddiasına göre, şaşırtan bir hamle yaparak Lamborghini'nin en iyi araç geliştirme yöneticilerinden biri olarak gösterilen Luigi Taraborrelli'yi transfer etti. İddialar, 20 yıllık Lamborghini çalışanı Luigi Taraborrelli'nin Apple'ın otomobil projesine katılacağı yönünde. Bu, şirketin otomobil üretmekte kararlı olduğunun ve otonom bir elektrikli araç üzerindeki çalışmalarını hızlandırdığının bir işareti olarak değerlendirildi.

Apple, otomobil üretmekte kararlı! Kaynaklar: Teknoloji devi, Lamborghini yöneticisi Luigi Taraborrelli'yi işe aldı

Apple'ın otonom bir elektrikli araç üreteceği iddiası uzun bir süredir var. Teknoloji devinin iOS 16'yı tanıttığı WWDC etkinliğinde CarPlay'de yaptığı gösterge paneli desteği gibi gelişmeler de bu iddiaları tazeledi. Birçok analist, şirketin önümüzdeki yıllarda elektrikli bir otomobil üreteceği konusunda hemfikir. Ancak son olarak önemli bir gelişme yaşandı.

APPLE'A LAMBORGHINI'DEN TRANSFER

Automotive News Europe'un bir haberine göre, Apple, kendi kendine giden bir elektrikli araç üzerinde çalışmalarını hızlandırdığının bir işareti olarak Lamborghini'nin en iyi araç geliştirme yöneticilerinden birini işe aldı.

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Kimliğinin açıklanmamasını isteyen kişiler, şirketin gelecekteki aracının tasarımına öncülük etmesi için İtalyan markasının 20 yıllık emektar yöneticisi Luigi Taraborrelli'yi işe aldığını söyledi.

OTOMOBİL ÜRETMEKTE KARARLI

Bu hamle, Apple'ın bir araba üretmeye kararlı olduğunun bir başka işareti olarak değerlendirildi.

Kaynakların iddiası doğruysa, Taraborrelli, tecrübesiyle Apple'ın elektrikli araç ekibindeki en üst düzey yöneticilerden biri olacak.

Luigi Taraborrelli, Huracan Sterrato ve konsept otomobil Asterion gibi modellerin yanı sıra Urus, Huracan ve Aventador gibi Lamborghini modelleri üzerinde de çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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