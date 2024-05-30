Apple Pencil nedir, nasıl kullanılır? Apple Pencil iPhone’da çalışır mı?

Apple firmasının bünyesinde birçok farklı dijital cihaz ve ürün bulunmaktadır. Apple Pencil da bu dijital ürünler arasında yer alan ve bazı teknolojik cihazlarda kullanılabilen bir kalem türüdür. Apple Pencil Türkçe karşılığı Apple Kalem olarak bilinmektedir. Kullanıcılar normal bir kalem gibi bu dijital kalemden faydalanabilmektedir.

Apple Pencil nedir?

Dijital bir kalem görevi gören bu ürün, Apple bünyesinde yer alan iPad cihazlar için tasarlanmıştır. iPad’lerde kullanılabilen bu kalem sayesinde kullanıcılar çeşitli çizimler yapabilir, yazı yazabilir. Bu noktada Apple Pencil nasıl bağlanır konusu gündeme gelebilir. iPad’lerde bu dijital kalemin kullanılabilmesi için öncesinde cihazlar arası eşleşmenin yapılmış olması gerekir.

Apple Pencil nasıl kullanılır?

Apple Pencil, isminden de anlaşılabileceği gibi dijital bir kalem olarak tanımlanır. Bu bağlamda Apple Pencil ne işe yarar konusu da birçok kullanıcı tarafından sorgulanabilmektedir. iPad modelleriyle uyumlu olarak çalışan bu kalem, normal kalemlerle benzer işlevlere sahiptir.

Apple Pencil hangi iPad ile uyumlu?

Günümüzde Apple Pencil 1.nesil, Apple Pencil 2.nesil, Apple Pencil (USB-C) ve Apple Pencil Pro modelleri mevcuttur. Bu noktada Apple Pencil hangi iPad ile uyumlu konusunu ele almak önemlidir. Apple Pencil modelleri ve uyumlu olduğu iPad’ler şöyledir:

Apple Pencil 1. nesil

12.9 inç iPad Pro 1. ve 2. nesil

iPad Pro 10.5 inç

iPad Pro (9.7 inç)

iPad Air 3. nesil

iPad mini 5. nesil

iPad 6., 7., 8., 9. ve 10. nesil

Apple Pencil 2. nesil

12.9 inç iPad Pro 3., 4., 5. ve 6. nesil

11 inç iPad Pro 1., 2., 3. ve 4. nesil

iPad Air 4. ve 5. nesil

iPad mini 6. nesil

Apple Pencil (USB-C)

13 inç iPad Pro M4

11 inç iPad Pro M4

13 inç iPad Air M2

11 inç iPad Air M2

12.9 inç iPad Pro 3., 4., 5. ve 6. nesil

11 inç iPad Pro 1., 2., 3. ve 4. nesil

iPad Air 4. ve 5. nesil

iPad mini 6. nesil

iPad 10. nesil

Apple Pencil (USB-C) için iPadOS 17.1.1 veya daha yeni bir iPadOS sürümü gerekir.

Apple Pencil Pro

13 inç iPad Pro M4

11 inç iPad Pro M4

13 inç iPad Air M2

11 inç iPad Air M2

Apple Pencil iPhone’da çalışır mı?

Apple Pencil, yalnızca iPad’lerde kullanılmaktadır. Bu yüzden iPhone’larda bu dijital kalem çalışmamaktadır.





