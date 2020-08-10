Apple Prepear'ın logosu için itiraz bildiriminde bulundu, ortalık karıştı!

Apple'ın logosu ne diye sorsak yani bir nevi YouTuber'lar gibi 'sosyal deney' yapsak, eminiz ki birçok kişi ısırılmış elma cevabını verir. Akıllarda böylesine yer edinen Apple logosu, Apple'ın da aklında fazlasıyla yer edindi. Hatta öylesine yer edindi ki ona benzeyen her logo, Apple tarafından sahiplenilmeye başlandı. Daha önce kendi logosuna fazlasıyla benzer olduğu için türlü firmalara dava açan Apple, bu kez ise sadece 5 çalışanı bulunan bir firmaya itiraz bildiriminde bulundu; Prepear'a.
Prepear, yemek tarifleri üzerine geliştirilen bir sosyal medya uygulaması. Mutfağın Instagram'ı olarak nitelendirebileceğimiz Prepear, logo tescili başvurusu yapınca The Verge'in haberine göre Apple'ın itirazlarıyla karşılaştı. Bu itirazların gerekçesi ise Super Healthy Kids'in uygulaması Prepear'ın armut logosunun, Apple'ın logosuna oldukça benzediğine yönelik iddialar. Apple'a göre Prepear'ın armutlu logosu, Apple logosunun ayırt edici özelliğini azaltıyor ve bu yüzden iki farklı şirket tüketiciler tarafından karıştırılmaya müsait hale geliyor. Hatta kullanıcılar, Prepear'ı Apple'ın bir hizmeti olarak bile düşünebilirler deniliyor. Prepear ise Apple ile aynı görüşte değil.
Sadece 5 kişilik bir çalışma grubu olan Prepear, Apple'a karşı mücadele etmek için kollarını sıvamış durumda. Prepear, 'Armutu elmadan kurtarın' sloganıyla imza kampanyası başlatarak halihazırda bu mücadelenin ilk adımını attı. Kampanya 14 binden fazla kez imzalandı. Şirketin kurucu ortağı Natalie Monson, Instagram'dan paylaştığı mesajında ise ''İnsanlara Apple ürünlerini kullanmayı bırakın demiyorum. Ancak geri adım atmalarını sağlamamıza yardımcı olun.'' dedi. Monson ayrıca logoyu koruma hakkı için mücadele etmenin ahlaki bir sorumluluk gibi hissettirdiğini söyledi.
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Dear Instagram Friends- I NEED YOUR HELP! I know there are a lot of heavy things going on in the world right now, and this is nothing in comparison, but I need your help in a situation that is affecting me, my family, and my coworkers. Please help! Many of you know that I started a business called Prepear almost 5 years ago. It is an app that you can store all your recipes in one place, plan your meals, make grocery lists, and get your groceries delivered all in one place. Recently @apple yes, The trillion dollar Apple, has decided to oppose and go after our small business’ trademark saying our pear logo is too close to their apple logo and supposedly hurts their brand? This is a big blow to us at Prepear. To fight this it will cost tens of thousands of dollars. The CRAZY thing is that Apple has done this to dozens of other other small business fruit logo companies, and many have chosen to abandon their logo, or close doors. While the rest of the world is going out of their way to help small businesses during this pandemic, Apple has chosen to go after our small business. I’m not trying to get anyone to stop using or buying Apple products. I feel a moral obligation to take a stand against Apple's aggressive legal action against small businesses and fight for the right to keep our logo. We are defending ourselves against Apple not only to keep our logo, but to send a message to big tech companies that bullying small businesses has consequences. HOW YOU CAN HELP: 1 Sign the petition (link in my bio or in my stories) 2 Share that same link on Facebook, Instagram, Twitter, etc. http://chng.it/QPd2mRYW #savethepearfromapple
Apple'ın beklentisi Prepear’ın logo başvurusunun reddedilmesi. Ancak Cupertinolu firma, Prepear'ın aksine henüz bir açıklama da yapmış değil. Tabi iki şirketin anlaşması da ihtimaller arasında. Bakalım bu konuda önümüzdeki günlerde nasıl gelişmeler yaşanacak?
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