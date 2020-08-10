Apple Prepear'ın logosu için itiraz bildiriminde bulundu, ortalık karıştı!

Apple'ın logosu ne diye sorsak yani bir nevi YouTuber'lar gibi 'sosyal deney' yapsak, eminiz ki birçok kişi ısırılmış elma cevabını verir. Akıllarda böylesine yer edinen Apple logosu, Apple'ın da aklında fazlasıyla yer edindi. Hatta öylesine yer edindi ki ona benzeyen her logo, Apple tarafından sahiplenilmeye başlandı. Daha önce kendi logosuna fazlasıyla benzer olduğu için türlü firmalara dava açan Apple, bu kez ise sadece 5 çalışanı bulunan bir firmaya itiraz bildiriminde bulundu; Prepear'a.

APPLE PREPEAR'A ARMUT YÜZÜNDEN İTİRAZ ETTİ

Prepear, yemek tarifleri üzerine geliştirilen bir sosyal medya uygulaması. Mutfağın Instagram'ı olarak nitelendirebileceğimiz Prepear, logo tescili başvurusu yapınca The Verge'in haberine göre Apple'ın itirazlarıyla karşılaştı. Bu itirazların gerekçesi ise Super Healthy Kids'in uygulaması Prepear'ın armut logosunun, Apple'ın logosuna oldukça benzediğine yönelik iddialar. Apple'a göre Prepear'ın armutlu logosu, Apple logosunun ayırt edici özelliğini azaltıyor ve bu yüzden iki farklı şirket tüketiciler tarafından karıştırılmaya müsait hale geliyor. Hatta kullanıcılar, Prepear'ı Apple'ın bir hizmeti olarak bile düşünebilirler deniliyor. Prepear ise Apple ile aynı görüşte değil.