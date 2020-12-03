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Apple Pro Display XDR için kalibrasyon güncellemesi yayınladı

03.12.2020 09:15 | Son Güncelleme:
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Apple Pro Display XDR için kalibrasyon güncellemesi yayınladı

Apple bugün Pro Display XDR için yeni bir Display Firmware 4.2.30 güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte yeniden kalibrasyona izin veren yeni bir Pro Display XDR Kalibratörü tanıtıldı. Bu güncelleme ile araba fiyatına satılan monitör kalibre olabiliyor.

Yeni kalibrasyon aracının yanı sıra Apple, kullanıcılara Pro Display XDR’ı kalibre etme konusunda rehberlik eden bir destek belgesi de yayınladı. Ekranı ölçmek, Ekranlar tercihleri aracılığıyla kalibrasyonu ince ayarlamak ve sahada yeniden kalibrasyonu kullanmak için bir yol var.

Saha içi yeniden kalibrasyonlar, Pro Display XDR’ın aygıt yazılımı güncellemesine eklenen özellik aracılığıyla üçüncü taraf bir spektroradyometreye ayarlanmasına olanak tanıyor. Bu kalibrasyonlar yeni aygıt yazılımı, macOS Catalina 10.15.6 ve desteklenen bir spektroradyometre gerektiriyor.

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Apple ayrıca, bir Pro Display XDR’ı ölçmek ve kalibre etmek için ortam aydınlatmasını kontrol etme, düşük ortam sıcaklıklarında kalibre etme ve spektroradyometreler için optimum kurulum gibi çeşitli ipuçları sağlıyor.

APPLE PRO DİSPLAY XDR ÖZELLİKLERİ

  • Retina 6K Ekran
  • Oksit TFT teknolojisine sahip 32 inç (diyagonal) IPS LCD ekran
  • Çözünürlük: İnç başına 218 piksel yoğunlukta 6016 x 3384 piksel (20,4 milyon piksel)
  • En/boy oranı: 16:9
  • XDR (Extreme Dynamic Range)
  • Parlaklık: Tam ekranda sabit 1000 nit, maksimum 1600 nit1
  • Kontrast oranı: 1.000.000:1
  • Renk: P3 geniş renk yelpazesi, 10 bit derinlik ile 1,073 milyar renk
  • SDR parlaklığı: 500 nit
  • Görüntüleme açısı: 89º sol, 89º sağ, 89º yukarı, 89º aşağıdan yüksek kaliteli renk ve kontrast sunan süper geniş açı
  • Tam lamine; %1,65 yansıma oranı (tipik)
  • 576 adet tam dizi yerel parlaklık azaltma bölgesi kullanan 2D arkadan aydınlatma sistemi
  • Apple tasarımı zamanlama denetleyicisi (TCON) çipi
  • Çift ortam ışığı sensörlü (ALS) tasarıma sahip True Tone teknolojisi

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