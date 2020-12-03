Apple Pro Display XDR için kalibrasyon güncellemesi yayınladı

Yeni kalibrasyon aracının yanı sıra Apple, kullanıcılara Pro Display XDR’ı kalibre etme konusunda rehberlik eden bir destek belgesi de yayınladı. Ekranı ölçmek, Ekranlar tercihleri aracılığıyla kalibrasyonu ince ayarlamak ve sahada yeniden kalibrasyonu kullanmak için bir yol var.
Saha içi yeniden kalibrasyonlar, Pro Display XDR’ın aygıt yazılımı güncellemesine eklenen özellik aracılığıyla üçüncü taraf bir spektroradyometreye ayarlanmasına olanak tanıyor. Bu kalibrasyonlar yeni aygıt yazılımı, macOS Catalina 10.15.6 ve desteklenen bir spektroradyometre gerektiriyor.
Apple ayrıca, bir Pro Display XDR’ı ölçmek ve kalibre etmek için ortam aydınlatmasını kontrol etme, düşük ortam sıcaklıklarında kalibre etme ve spektroradyometreler için optimum kurulum gibi çeşitli ipuçları sağlıyor.
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