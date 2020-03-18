Apple, Qualcomm ve Samsung’u çok üzecek!

Bildiğiniz gibi Qualcomm‘un en yeni ve tepe model yonga seti Snapdragon 865, 2.84 GHz hızında çalışıyor. A14’ün ise rekor kırarak 3.1 GHz hızında çalışacağı söyleniyor. A13 yonga seti 2.7 GHz ile çalışıyordu. Apple teknoloji devinin bu yıl vites yükselteceğini ve 400 MHz daha hızlı çalışan yonga seti ile karşımıza çıkacağına kesin gözüyle bakıyoruz.

Tabii Apple’ın bu hamlesine Qualcomm ve Samsung cephesi sessiz kalmayacaktır. Muhtemelen diğer yonga seti üreticileri de 2020’nin sonunda 3.0 GHz bandını aşan yonga setlerini tanıtacaktır.

iPHONE 12'DE HANGİ DONANIM KULLANILACAK?

iPhone 12 modellerinde bu yonga setine yine 4 GB RAM‘in eşlik edeceğini düşünüyoruz. Ancak tabii bu tahminimiz iOS 14’e göre değişebilir. Eğer iOS 14 çok fazla API ve yenilik ile gelirse en azından iPhone 12 Pro Max modellerinde 6 GB RAM‘in yer alma ihtimali de bulunuyor.

Coronavirus yüzünden üretim hattında sorunların yaşanacağı ve yeni iPhone modellerinin 2020’nin sonuna doğru tanıtılıp 2021 başında satışa sunulacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Eğer coronavirus için bir tedavi yolu geliştirilemez ve virüsün yayılması önlenemezse bu tahminler maalesef ki doğru çıkabilir. Umarız coronavirus yüzünden hem insan sağlığı hem de devletlerin ekonomileri çok fazla etkilenmeden bir çözüm yolu bulunur.

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