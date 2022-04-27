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Apple resmen başlattı! iPhone tamirinde yeni dönem

27.04.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone'ların evde onarılmasına izin verecek olan Self Service Repair programını ABD'de resmen başlattığını duyurdu. Böylece ABD'deki iPhone 12, iPhone 13 ve üçüncü nesil iPhone SE kullanıcıları orijinal Apple parçaları ve araçları satın alarak evlerinde belirli onarımları yapabilecek.

Apple resmen başlattı! iPhone tamirinde yeni dönem

Apple, kendi iPhone'unuzu kendinizin tamir etmesine imkan sağlayacak "Self Service Repair" (Self Servis Onarım) adını taşıyan yeni programını geçtiğimiz yılın sonlarında duyurmuştu. Apple'ın bu sayede kullanıcıların kendi iPhone'larını tamir etmeleri için orijinal yedek parça ve araçlar satacağı ifade edilmişti. Programın başlangıçta ABD'de başlatılacağı ve gelecek yılın başlarında kullanıma sunulacağı söylenmişti. Şimdi Apple'dan beklenen duyuru yapıldı.

ARTIK KENDİ iPHONE'LARINI KENDİLERİ ONARACAK

Apple, iPhone 12 , iPhone 13 ve üçüncü nesil iPhone SE kullanıcılarının evlerinde belirli onarımları yapmalarına izin verecek olan ve geçen yılın sonlarında duyurduğu onarım programını Amerika Birleşik Devletleri'nde başlattığını duyurdu.

iPhone

Apple, orijinal onarım kılavuzlarının, Apple parçalarının ve araçlarının Self Servis Onarım Mağazasında (Self Service Repair Online Store) bulunacağını söylüyor. Mağazada müşteriler 200'ün üzerinde ayrı parça ve araca erişebilecek. İlk başta, mağaza yalnızca iPhone 12 ve iPhone 1 serileri ve üçüncü nesil iPhone SE için parçalar içerecek.

Kendi iPhone'unuzu kendiniz tamir edebileceksiniz!Kendi iPhone'unuzu kendiniz tamir edebileceksiniz!

Apple, bu yıl içinde M serisi çipli Mac'ler için araçlar, kılavuzlar ve parçalarla mağazayı genişletmeyi planladığını da kaydetti.

KULLANICILAR iPHONE'LARINI NASIL TAMİR EDECEK?

Müşterilerin program kapsamında bir onarım gerçekleştirmek için öncelikle onarmak istediği ürüne ilişkin onarım kılavuzunu incelemeleri gerekecek. Ardından, onarım mağazasından gerekli parçaları ve araçları sipariş edebilecek ve onarıma başlayabilecekler. Apple'a göre mağazada sunulan tüm alet ve parçalar kapsamlı testlerden geçmiş durumda.

Apple, onarım yapmak isteyenlere kiralık araç kiti de sunacak.

Apple'ın onarım programı bu yıl içinde Avrupa'dan başlayarak diğer ülkelere de yayılacak. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin olup olmadığı henüz belirsiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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