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Apple Samsung ve LG ile yoluna devam edebilir

27.11.2020 12:36 | Son Güncelleme:
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Apple Samsung ve LG ile yoluna devam edebilir

Panel üretimi konusunda Apple, Samsung ve LG ile yoluna devam edecek gibi görünüyor. Peki, BOE standartları karşılayamadı mı?

2020 yılının başında çıkan haberlerde, Çinli ekran üreticisi BOE’nin Apple’ın yeni piyasaya sürülen iPhone 12’si için OLED ekranlar tedarik edeceği söylendi. Ancak nihai sonuca bakıldığında, bu tahmin doğru çıkmadı. iPhone 12 için gerekli OLED ekranların tümü Samsung Display ve LG Display tarafından sağlandı.

Sızıntı devi iPhone 12 için OLED ekranlar tedarik edemedikten sonra, eylül ayında yayınlanan bir raporda, BOE’nin önümüzdeki yıl Apple’ın tedarik zincirine girmesinin beklendiğini söyledi. Ayrıca, iddialara göre gelecek yılın ikinci yarısında iPhone 13 için OLED ekranların büyük bir çoğunluğu yine Güney Koreli firmalar tarafından tedarik edilecek.

APPLE BOE EKRANLARI TEST ETTİ

Ancak gelen son haberler farklı. Bunlara göre BOE, önümüzdeki yıl Apple’ın yeni iPhone’unun OLED ekran tedarikçisi olmayacak. Son raporda, Apple’ın BOE’nin OLED ekranlarını test ettiği belirtiliyor. Ancak yine de BOE, Apple’ın gereksinimlerini karşılayamıyor. Bu, Samsung Display ve LG Display’in gelecek yıl Apple’ın yeni iPhone’u için gerekli olacağı anlamına geliyor. Böylece iki firma, OLED ekranlarının tek iki tedarikçisi olacak.

Rapor, BOE’nin 2021’de Apple’ın iPhone OLED ekranlarının tedarikçisi olma şansını kaçırdığını belirtti. Ancak Apple, BOE’yi tedarik zincirine dahil etmeyi ve yenilenmiş iPhone’lar ve ekran onarımlarında BOE’nin OLED ekranlarını benimsemeyi de düşünüyor.

Aslında BOE’nin içinde sorunlar olduğu söyleniyor. Bu sorunların düzeltilmesi gerekiyor. Kısa bir süre önce, BOE’nin Sichuan Eyaleti, Chengdu’daki fabrikasının hala üretim sorunları ile karşı karşıya olduğunu iddia edilmişti.

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BOE’nin 2021 yılında da Apple ile çalışmaması muhtemel görünüyor. Bu yüzden yine Güney Koreli firmalar Apple’ın OLED üretimine katkı sağlayacak. Bakalım BOE cephesinde enteresan gelişmeler yaşanacak mı?

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