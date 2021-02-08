Apple sanal gerçeklik gözlükleri konusunda sürpriz yapabilir

Apple'ın sanal gerçeklik gözlükleri hem teknoloji şirketlerinin hem de diğer birçok firmanın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bildiğiniz üzere Facebook bile şu anda bu teknoloji ile yakından ilgileniyor. Bu nedenle hem VR hem de AR yakın gözlem altında.

Günlük hayatımıza çok kolay bir şekilde entegre edilme imkanları bulunan bu tür teknolojiler, gerçeklik oranını üst düzeylere çıkarıyor. Fakat fiyatları konusunda ne yazık ki pek olumlu konuşulmuyor.

İŞTE TAHMİNLERDEKİ O TARİH

ABD merkezli teknoloji devi Apple ise iddialara göre sanal gerçeklik cihazını beklenenden çok daha hızlı bir şekilde çıkarmayı planlıyor. Hem VR hem de AR modelleri eğer bir aksilik ortaya çıkmazsa 2022 yılında satışa sunulabilir.

Normalde şirket dünya genelinde kabul gören teknolojilere yatırım yapıyor. Bir süre bekledikten sonra eğer iyi bir popülerlik kazanacağını düşünürse o teknolojiye yatırım yapıyor. Artırılmış ve sanal gerçeklik gözlükleri ile ilgili de yine benzer bir hikaye ortaya çıktı. Fakat Apple bu konuda biraz uzun bekledi.