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Apple sanal gerçeklik gözlükleri konusunda sürpriz yapabilir

08.02.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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Apple sanal gerçeklik gözlükleri konusunda sürpriz yapabilir

Apple'ın sanal gerçeklik gözlükleri uzun bir süredir bekleniyor. Konu ile alakalı yeni iddialar var. İşte merak edilen tüm detaylar.

Apple'ın sanal gerçeklik gözlükleri hem teknoloji şirketlerinin hem de diğer birçok firmanın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bildiğiniz üzere Facebook bile şu anda bu teknoloji ile yakından ilgileniyor. Bu nedenle hem VR hem de AR yakın gözlem altında.

Günlük hayatımıza çok kolay bir şekilde entegre edilme imkanları bulunan bu tür teknolojiler, gerçeklik oranını üst düzeylere çıkarıyor. Fakat fiyatları konusunda ne yazık ki pek olumlu konuşulmuyor.

İŞTE TAHMİNLERDEKİ O TARİH

ABD merkezli teknoloji devi Apple ise iddialara göre sanal gerçeklik cihazını beklenenden çok daha hızlı bir şekilde çıkarmayı planlıyor. Hem VR hem de AR modelleri eğer bir aksilik ortaya çıkmazsa 2022 yılında satışa sunulabilir.

Normalde şirket dünya genelinde kabul gören teknolojilere yatırım yapıyor. Bir süre bekledikten sonra eğer iyi bir popülerlik kazanacağını düşünürse o teknolojiye yatırım yapıyor. Artırılmış ve sanal gerçeklik gözlükleri ile ilgili de yine benzer bir hikaye ortaya çıktı. Fakat Apple bu konuda biraz uzun bekledi.

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Facebook bile hatırlayacağınız üzere benzer yatırımlar yapmıştı. Hatta şirket bunu bir gözlük ürünü olarak satışa sundu. Apple ise 2022 yılının sonlarına doğru bu cihazları satışa sunulabilir. Şirketin ayrıca elektrikli araçlar projesini de yine benzer tarihlerde açıklaması bekleniyor.

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