Apple, sessiz sedasız iPhone SE 2020 modelini satışa sunabilir.

Apple’ın sessiz sedasız tanıtıp Apple Store üzerinden satışa sunacağı iPhone SE’nin bugün resmi olarak gün yüzüne çıkması bekleniyor. Apple Store‘da bazı aksesuarların özellikle de 4.7 inç büyüklüğündeki ekranlar ile uyumlu olan ürünlerin iPhone SE ile de uyumlu olduğu ibareleri eklenmeye başlandı.

Türkiye saati ile akşam üzerine doğru tanıtılacak olan bu model, tasarımsal açıdan iPhone 8 ile birebir aynı olacak. Gücünü iPhone 11 modelleri gibi Apple A13 yonga setinden ve 3 GB RAM‘den alacak olan telefonda, tek kamera kurulumu yer alacak.

iPhone XR‘ın kamera kurulumunu barındıracak olan telefonda Portre modu, True Tone Flash ve OIS desteğine sahip 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframlı arka kamera bulunacak. Ön tarafta ise yine porte modu destekli 7 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı kamera yer alacak.

64 GB ve 128 GB dahili depolama birimine sahip olacak olan bu modelin kırmızı, siyah, gümüş ve muhtemelen de mavi renk seçenekleri olacak. Fiyat konusunda ise Apple’ın 399 dolar bandını aşmayacağı söyleniyor. Türkiye’de 4.000 TL bandında satışa sunulacağını düşündüğümüz bu model, orta segment Android pazarının direğini kıracak.

Güvenlik için 2. nesil Touch ID kullanacak olan Apple, bu fiyat bandına indiği için Android cephesinden de müşteri toplayacak gibi görünüyor. Bakalım Cupertinolu firma amacına ulaşabilecek mi?

La Casa de Papel 4. sezon yayınlandı!

