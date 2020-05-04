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Apple sessizliğini bozdu: 13 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 17:22 | Son Güncelleme

Apple, yeni 13 inç MacBook Pro'yu tanıttı. 13 inç MacBook Pro 2020, değişen klavyesiyle ve güçlendirilen donanımı ile öne çıkıyor. Peki 13 inç MacBook Pro özellikleri neler? 13 inç MacBook Pro fiyatı ne kadar?

Apple sessizliğini bozdu: 13 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Apple 16 inç MacBook Pro'nun ardından MacBook tarafından bir sessizliğe gömülmüştü. Bu sessizlik, kimilerine göre yenilenmiş 13 inçlik MacBook Pro 2020 modelinin habercisiydi. Nitekim öngörüler doğru çıktı. Apple yine sessizliğini çok bozmadan, 13 inç MacBook Pro'yu duyurdu.

13 İNÇ MACBOOK PRO 2020 ÖZELLİKLERİ

13 inç MacBook Pro'nun özellikleri arasında 10. nesil Intel işlemciler var. Fakat başlangıç modelleri 8.nesil Intel işlemcilere sahip. Bu anlamda bir hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebiliriz. Bu işlemcilere ek olarak 13 inç MacBook Pro'nun RAM'i 32GB'a kadar; depolama seçeneği ise 4 TB'a kadar yükseltilebiliyor. 13 inçlik ekran ise LED olarak karşımıza çıkmakta. Bu ekran 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor. Apple'ın bir geleneği haline gelen True Tone teknolojisi de 13 inç MacBook Pro'da yerini alıyor.

13 inç macbook pro

13 inç MacBook Pro'nun en dikkat çeken yanı değişen klavye şüphesiz. Zira, Apple'ın 2016'da büyük bir devrim olarak duyurduğu kelebek klavye, kullanıcılardan çok büyük tepkiler almış ve çabuk bozulan klavye algısına sebep olmuştu. Neyse ki 13 inç MacBook Pro'da kelebek klavyeden kurtuldu ve Apple'ın yeni nesil Magic Keyboard'ına sahip oldu. Klavye dışında ESC tuşu Touch Bar'dan ayrıldı. Parmak izi okuyucusu da ESC ile aynı kaderi paylaştı ve kendine özel bir yer kazandı.

13 inç macbook pro-1

Dört adet Thunderbolt 3 / USB-C portuna ve 1 adet kulaklık girişine sahip olan yeni nesil MacBook Pro için Apple'ın öne sürdüğü pil ömrü de oldukça ilgi çekici. Zira Apple 61W USB-C güç adaptörüne sahip olan 13 inçlik dizüstü bilgisayarının 10 saate kadar internette sörf keyfi sunacağını, 30 güne kadar ise bekleme süresi vereceğini iddia ediyor. Tabi bu iddiaların gerçek olup olmadığı yapılacak testlerden sonra ortaya çıkacak. Şimdi gelelim, asıl noktaya. Yani fiyatlara.

13 İNÇ MACBOOK PRO FİYATI

13 inç MacBook Pro'nun başlangıç fiyatı 11,999 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu konfigürasyonda 1.4 GHz 4 çekirdekli 8. nesil Intel Core i5 işlemci, Intel Iris Plus Graphics 645 GPU, 8GB LPDDR 3 bellek ve 256 GB SSD yer alıyor. 13 inç MacBook Pro'nun en yüksek modeli ise 30,399 TL'ye satın alınabiliyor. Bu konfigürasyonda ise 2.3 GHz 4 çekirdekli 10. nesil Intel Core i7 işlemci, Intel Irıs Plus Graphics GPU, 32GB LPDDR4X bellek ve 4TB SSD bulunuyor. Intel'in 10.nesil işlemcilerine sahip en düşük model ise 15,999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor.

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