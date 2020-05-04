Apple sessizliğini bozdu: 13 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Apple 16 inç MacBook Pro'nun ardından MacBook tarafından bir sessizliğe gömülmüştü. Bu sessizlik, kimilerine göre yenilenmiş 13 inçlik MacBook Pro 2020 modelinin habercisiydi. Nitekim öngörüler doğru çıktı. Apple yine sessizliğini çok bozmadan, 13 inç MacBook Pro'yu duyurdu.

13 İNÇ MACBOOK PRO 2020 ÖZELLİKLERİ

13 inç MacBook Pro'nun özellikleri arasında 10. nesil Intel işlemciler var. Fakat başlangıç modelleri 8.nesil Intel işlemcilere sahip. Bu anlamda bir hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebiliriz. Bu işlemcilere ek olarak 13 inç MacBook Pro'nun RAM'i 32GB'a kadar; depolama seçeneği ise 4 TB'a kadar yükseltilebiliyor. 13 inçlik ekran ise LED olarak karşımıza çıkmakta. Bu ekran 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor. Apple'ın bir geleneği haline gelen True Tone teknolojisi de 13 inç MacBook Pro'da yerini alıyor.

13 inç MacBook Pro'nun en dikkat çeken yanı değişen klavye şüphesiz. Zira, Apple'ın 2016'da büyük bir devrim olarak duyurduğu kelebek klavye, kullanıcılardan çok büyük tepkiler almış ve çabuk bozulan klavye algısına sebep olmuştu. Neyse ki 13 inç MacBook Pro'da kelebek klavyeden kurtuldu ve Apple'ın yeni nesil Magic Keyboard'ına sahip oldu. Klavye dışında ESC tuşu Touch Bar'dan ayrıldı. Parmak izi okuyucusu da ESC ile aynı kaderi paylaştı ve kendine özel bir yer kazandı.