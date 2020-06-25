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Apple Silicon işlemcisini tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Peki, bu işlemciye sahip olan Mac’ler ne zaman satışa sunulacak?

Apple Silicon işlemcisini tanıttı

Apple, kendi işlemcilerini üretme konusunda ne kadar kararlı olduğunu WWDC 20‘de yaptığı duyuru ile kanıtladı. Bu zamana kadar Mac ve MacBook modellerinde Intel işlemcilere yer veren Apple, artık kendi işlemcilerini üretecek. Apple Silicon adı verilen bu işlemciler için ilk tarih de verildi.

İlk olarak geliştiricileri üzerinde denenecek olan bu işlemci, Mac mini modelinde yer alacak. Hem performans ve hem de verimlilik konusunda Intel’e taş çıkaran bu işlemcilere sahip modellerin 2020 sonunda pazara sunulması bekleniyor.

Maliyeti düşüreceği için Mac modellerinde de bir fiyat indiriminin yapılmasını sağlayacak olan Apple imzalı işlemcilerin henüz tüm teknik detayları açıklanamadı. Ancak iPhone 11’in işlemcisi olan Apple A13‘ün gücünü düşünürsek, bu işlemcilerin Intel’in Core i5 işlemcilerine taş çıkaracağını açıkça söyleyebiliriz.

VAR OLAN INTEL İŞLEMCİLİ MODELLER NE OLACAK?

Apple’ın yeni işlemcilerine geçmesi ile yazılım konusundaki desteğini de sonlandırmayacak. 2015 ve sonrası Intel işlemcili Mac modellerine macOS Big Sur güncellemesini sunacak olan Apple, Intel işlemcili modellerine daha uzun yıllar destek verecek.

Şimdilik test aşamasında olan bu işlemcinin geleceği için konuşmak için henüz erken. Bu yüzden Apple işlemcili Mac modellerini çıkar çıkmaz satın almak pek mantıklı olmayacaktır. Bu yüzden 1-2 yıl beklemekte fayda olacağını düşünüyoruz.

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