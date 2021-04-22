HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple sızıntısı, yeni MacBook Pro'nun detaylarını ortaya çıkardı!

Apple sızıntısı, yeni MacBook Pro'nun detaylarını ortaya çıkardı!

22.04.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın başı REvil adlı bir hacker grubu ile dertte. Grup, Apple'ın tedarikçisi Quanta Computer'a yaklaşık 50 milyon dolarlık şantaj yaparak, tanıtılmamış Apple ürünleri hakkında bilgi içeren binlerce sızdırılmış dosyaya sahip olduğunu iddia ediyor. Yayınlanan belgeler ise yeni MacBook Pro'nun özellikleri hakkında ipucu veriyor.

Apple sızıntısı, yeni MacBook Pro'nun detaylarını ortaya çıkardı!

Dün çıkan bir habere göre, REvil adlı fidye yazılımı grubu, Apple'ın Tayvan merkezli tedarikçisi Quanta Computer'ın dahili bilgisayarlarına eriştiğini kamuoyuna açıkladı. Söylenildiği kadarıyla REvil adlı yazılım grubu, saldırı yoluyla tanıtılmamış MacBook'ların verilerini elde etmeyi başardı. REvil, Quanta'nın ödeme yapmadığı her gün daha fazla belge yayınlamakla tehdit ediyor.

ÇALINAN VERİLER ÖNCEKİ RAPORLARI DOĞRULADI

Aktarıldığı kadarıyla belgeler, J314 ve J316 kod adlarıyla piyasaya çıkacak olan Apple Silicon MacBook Pro'nun teknik özelliklerini içeriyor. Bu özellikler, yeni MacBook Pro'nun MagSafe, HDMI ve bir SD kart yuvasına sahip olacağına dair önceki raporları doğruluyor.

Apple MacBook

MİNG-CHİ KUO BAHSETMİŞTİ

Apple analisti Ming-Chi Kuo, ocak ayının başlarında, 2021 model MacBook Pro'nun HDMI, SD kart gibi bağlantı noktalarına sahip olacağını söylemiş, aynı zamanda Apple'ın manyetik şarj için MagSafe'i MacBook Pro'ya geri getireceğini iddia etmişti. REvil'in sızdırdığı ve Apple'a ait olduğunu söylediği belgeler de Kuo'nun iddiasını destekliyor.

Apple CEO'su Tim Cook: M1 işlemcili Mac'ler Intel tabanlı modellerden daha fazla sattıApple CEO'su Tim Cook: M1 işlemcili Mac'ler Intel tabanlı modellerden daha fazla sattı

Apple'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi. Ancak Quanta Computer REvil'ın açıkladığı saldırıyı kabul etti ve saldırının operasyonları üzerinde "maddi bir etkisi" olmadığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
iQOO 7 ödül kazandı!iQOO 7 ödül kazandı!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.