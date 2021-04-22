Apple sızıntısı, yeni MacBook Pro'nun detaylarını ortaya çıkardı!

Dün çıkan bir habere göre, REvil adlı fidye yazılımı grubu, Apple'ın Tayvan merkezli tedarikçisi Quanta Computer'ın dahili bilgisayarlarına eriştiğini kamuoyuna açıkladı. Söylenildiği kadarıyla REvil adlı yazılım grubu, saldırı yoluyla tanıtılmamış MacBook'ların verilerini elde etmeyi başardı. REvil, Quanta'nın ödeme yapmadığı her gün daha fazla belge yayınlamakla tehdit ediyor.

ÇALINAN VERİLER ÖNCEKİ RAPORLARI DOĞRULADI

Aktarıldığı kadarıyla belgeler, J314 ve J316 kod adlarıyla piyasaya çıkacak olan Apple Silicon MacBook Pro'nun teknik özelliklerini içeriyor. Bu özellikler, yeni MacBook Pro'nun MagSafe, HDMI ve bir SD kart yuvasına sahip olacağına dair önceki raporları doğruluyor.

MİNG-CHİ KUO BAHSETMİŞTİ

Apple analisti Ming-Chi Kuo, ocak ayının başlarında, 2021 model MacBook Pro'nun HDMI, SD kart gibi bağlantı noktalarına sahip olacağını söylemiş, aynı zamanda Apple'ın manyetik şarj için MagSafe'i MacBook Pro'ya geri getireceğini iddia etmişti. REvil'in sızdırdığı ve Apple'a ait olduğunu söylediği belgeler de Kuo'nun iddiasını destekliyor.

Apple'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi. Ancak Quanta Computer REvil'ın açıkladığı saldırıyı kabul etti ve saldırının operasyonları üzerinde "maddi bir etkisi" olmadığını söyledi.

