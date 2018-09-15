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Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Kurun artması sonucunda Huawei P Smart ve Huawei P20 Lite modellerinin güncel fiyatları aldı başını gitti.

Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni ürünlerini tanıtmasının ardından eski iPhone ürünlerine oldukça yüksek bir zam gelmişti. Apple cihazlarına gelen zamlar neredeyse bir ikinci el araba alacak kadar yükselmiş durumda.

Kurların yükselmesi sonucu ve ülkemiz para biriminin değer kaybetmesiyle uçuk fiyatların kurbanı olan ürünlerden bir tanesi de Huawei markası oldu. Şirketin adını en çok duyurduğu Huawei P Smart ve Huawei P20 Lite modellerinin güncel fiyatları aldı başını gitti diyebiliriz.

Önce Apple, ardından Samsung, şimdi de Huawei bizleri zora sokacak yeni zamlarıyla gündemde olan markalar. En can sıkıcı noktalardan biriyse Huawei'nin, tarifeye ek olarak alınan fiyatlarına da düzenleme getirmiş olması. Peki fiyatlar neydi, ne oldu?

Huawei P Smart, 1750 TL’ye satılırken, yeni düzenleme ile ürünün fiyatı 2200 TL’ye çıkmış durumda. 450 TL’lik bir artış ise oldukça ciddi ve ani bir artış diyebiliriz. Firmanın bir diğer popüler telefonu olan ve stantlarda özellikle aranan Huawei P20 Lite’ın fiyatı ise 2600 TL’den 3300 TL’ye çıkmış durumda. Burada ise 700 TL’lik bir artıştan bahsediyoruz.

Kaynak: Teknolojioku

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