Apple Store hizmete girdi! İşte Apple’ın aldığı tedbirler

Dünya genelinde 100’den fazla mağazasını bugünden itibaren açıldı. Ancak Apple bu konuda yine tedbirli davranmaya kararlı. Bu doğrultuda mağazalarda koronavirüs ile mücadele için sıkı tedbirler alınacak. Peki, bu tedbirler arasında neler var?

İŞTE APPLE'IN ALDIĞI ÖNLEMLER

Her mağazada, doluluğu sınırlandırmak ve herkese çok fazla alan vermek için Genius Bar’da ve mağaza genelinde bire bir, kişiselleştirilmiş hizmete odaklanılacak.

Apple’ın tüm ekipleri ve müşterileri mağaza girişlerinde maske takmak zorunda olacak. Maskeler mağaza girişlerinde ücretsiz olarak dağıtılacak.

Vücut sıcaklık kontrolleri kapıda yapılacak. COVID-19’un göstergeleri olan sağlık soruları, öksürük veya ateş gibi semptomları olan kişiler mağazaya alınmayacak. Yakın zamanda COVID-19’u atlatanlar da yine tedbir amaçlı mağazaya alınmayacak.

Gün boyunca, tüm yüzeylerde ve teşhir ürünlerinde derinlemesine temizlik yapılacak. Mağazalar ayrıca dezenfekte edilecek.

Bölgenizdeki Apple Store’un açık olup olmadığını kontrol etmek için Mağaza Bul arama aracını kullanabileceksiniz.

Apple’ın almış olduğu bu önlemler gayet mantıklı görünüyor. Henüz mağaza içerisinde aynı anda kaç kişiyi alacağını açıklamayan Apple, muhtemelen mağazalarının metrekarelerine göre her bölgede farklı politika izleyecek. Tahminlerimize göre en büyük mağazada bile 5’ten fazla müşteri içeri alınmayacak. Dışarıda bekleyenler için ise sosyal mesafe kuralı uygulanacak.

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