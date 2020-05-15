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Apple Store karanlık mod’a kavuştu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 09:28 | Son Güncelleme

Apple, kendi uygulamalarına koyu mod desteğini çok geç getirmesi ile eleştirilmişti. Geçtiğimiz hafta Apple Destek uygulamasını koyu mod ile güncelleyen firma, bugün de Apple Store için güncelleme yayınladı.

Apple Store karanlık mod’a kavuştu

Apple’ın online mağazası olan Apple Store‘a gelen bu güncelleme ile uygulamada en ufak bir değişiklik bile yapılmıyor. Sadece koyu modu uygulamaya ekleyen Cupertinolu teknoloji devi, onu da tam anlamıyla yapamıyor.

iPad Pro ve AirPods Pro gibi ürünlerinin sayfasında beyaz arkaplanı tercih eden Apple, bu tasarımı koyu modlu uygulamasına tam entegre edememiş gibi görünüyor.

Apple Store’un yeni koyu mod özelliğini kullanabilmek için App Store’dan uygulamayı güncellemeniz yeterli olacaktır. Bu güncelleme ile artık Apple’ın Beats hariç tüm uygulamaları koyu mod özelliğine kavuştuğunu söyleyebiliriz.

KARANLIK MOD NE İŞE YARAR?

Göz sağlığınız için özellikle de gece geç saatlerde telefonla uğraşıyorsanız, koyu modu açmanızı şiddetle öneriyoruz. Ayrıca iOS ve macOS‘te yer alan Night Shift özelliğini mutlaka gün batımından gün doğumuna olacak şekilde açmanızı tavsiye ediyoruz. Aksi durumda mavi ışık göz sağlığınızı olumsuz etkileyebilir ve göz kuruluğu yapabilir.

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