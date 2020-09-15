Apple Store Türkiye, Apple etkinliği öncesi hazırlıklara başladı!

Apple bu akşam yeni ürünlerini tanıtacak. Fakat Apple, etkinliğe saatler kala önemli bir hazırlık için adım attı. Apple Store online mağazası, Apple etkinliği öncesi kapatıldı. Kısacası değişim şimdiden başladı.

APPLE ONLİNE MAĞAZASINA DUYURU EKLEDİ

Apple Türkiye online mağazasına gidildiğinde ''Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.'' ibaresi ile karşılaşıyor. Bu ibare, daha önce pek çok Apple etkinliği öncesinde karşımıza çıkmıştı. Apple'ın bu duyurusu, Apple Store mağazasına bu akşam tanıtılacak ürünlerin eklediğinin bir işareti.

ETKİNLİK SAATİNDE AÇILACAK

Apple'ın hangi ürünleri mağazaya eklediği henüz bilinmiyor. Apple resmi sitesinde şu an yeni bir ürün almak mümkün değil. Etkinlik saatinde ise Apple Store online mağazasının satışa açılması bekleniyor. Tabi yeni ürünlerle birlikte.

APPLE ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Time Flies etkinliğinde Apple'ın Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad Air ve Apple One gibi ürün ve hizmetlerini tanıtması muhtemel. iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max gibi yeni nesil iPhone'ların bu etkinlikte tanıtılması beklenmiyor. Bu yüzden etkinlik saatinde Apple Store resmi mağazasında iPhone 12 modelleriyle karşılaşmamız pek olası değil.

