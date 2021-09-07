HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple şu sıralar iç sorunlarıyla boğuşuyor

Apple şu sıralar iç sorunlarıyla boğuşuyor

07.09.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket çalışanları duydukları rahatsızlıkları açık bir mektupla dile getirdiler.

Apple şu sıralar iç sorunlarıyla boğuşuyor

Teknoloji sektöründeki önde gelen isimlerden biri olan Apple şu aralar farklı sorunlarla uğraşıyor. Genel olarak Apple teknoloji pazarındaki rakipleri tarafından zor durumda bırakılırdı. Fakat bu sefer ki taş kalenin içerisinden geldi.

Apple çalışanları, Cupertino merkezli şirketin yönetimine açık bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta çalışanların maaşlarından, üçüncü taraf ilişkilere kadar pek çok şikayet dile getiriliyor. Dilerseniz yayınlanan açık mektubun detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1.Tüm Apple politikalarında Apple’ın sahip olduğu ve çalışanların sahip olduğu dijital ve fiziksel mülkiyet arasındaki artan ayrım sonlanmalı.

2.Tüm Apple genelinde şeffaf, yaşanabilir, adil ve adil bir ücret sağlanmalı.

3.Tüm üçüncü taraf ilişkileri iyi bir şekilde denetlenmeli.

4.Çalışanları, Çalışan İlişkilerini, İş Davranışını ve Liderliği gözden geçirilmeli.

5.Şeffaf bir geri bildirim döngüsü ile grup endişelerinin duyulması için bir süreç sağlanmalı.

Elbette asıl merak edilen unsur bu mektubun Apple’ın yönetim tarafında bir karşılık bulup bulamayacağı. Dışarıdan bakıldığında Apple tarafında herşey yolundaymış gibi görünüyor. Fakat işin aslı pek de böyle değil. Keza pek çok Apple çalışanının uzun mesai saatlerinden ve yapılan mobing uygulamalarından rahatsız olduğu ortaya çıktı. Bakalım Apple tarafından bu konu hakkında bir açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Okullarda yoklama alınıyor mu? İşte yanıtı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
1,5 yıl sonra başladı! Okullarda ilk gün heyecanı 1,5 yıl sonra başladı! Okullarda ilk gün heyecanı
Xiaomi yeni cihazlarını tanıtacağı bir lansman düzenleyecekXiaomi yeni cihazlarını tanıtacağı bir lansman düzenleyecek
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı arsasından geçen yolu kapattı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı arsasından geçen yolu kapattı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.