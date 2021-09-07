Apple şu sıralar iç sorunlarıyla boğuşuyor

Teknoloji sektöründeki önde gelen isimlerden biri olan Apple şu aralar farklı sorunlarla uğraşıyor. Genel olarak Apple teknoloji pazarındaki rakipleri tarafından zor durumda bırakılırdı. Fakat bu sefer ki taş kalenin içerisinden geldi.

Apple çalışanları, Cupertino merkezli şirketin yönetimine açık bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta çalışanların maaşlarından, üçüncü taraf ilişkilere kadar pek çok şikayet dile getiriliyor. Dilerseniz yayınlanan açık mektubun detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1.Tüm Apple politikalarında Apple’ın sahip olduğu ve çalışanların sahip olduğu dijital ve fiziksel mülkiyet arasındaki artan ayrım sonlanmalı.

2.Tüm Apple genelinde şeffaf, yaşanabilir, adil ve adil bir ücret sağlanmalı.

3.Tüm üçüncü taraf ilişkileri iyi bir şekilde denetlenmeli.

4.Çalışanları, Çalışan İlişkilerini, İş Davranışını ve Liderliği gözden geçirilmeli.

5.Şeffaf bir geri bildirim döngüsü ile grup endişelerinin duyulması için bir süreç sağlanmalı.

Elbette asıl merak edilen unsur bu mektubun Apple’ın yönetim tarafında bir karşılık bulup bulamayacağı. Dışarıdan bakıldığında Apple tarafında herşey yolundaymış gibi görünüyor. Fakat işin aslı pek de böyle değil. Keza pek çok Apple çalışanının uzun mesai saatlerinden ve yapılan mobing uygulamalarından rahatsız olduğu ortaya çıktı. Bakalım Apple tarafından bu konu hakkında bir açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Okullarda yoklama alınıyor mu? İşte yanıtı!

