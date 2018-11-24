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Apple T2 ne işe yarıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Apple’ın Mac ve MacBook modellerinde güvenliği sağlamak için kullandığı Apple T2 çipi büyük ses getirdi. Biz de Apple T2 çipinin hangi Mac ve MacBook modellerinde olduğunu ve görevlerini sizler için bir araya getirdik.

Apple T2 ne işe yarıyor?

Apple, iMac Pro modeli ile hayatımıza yeni bir çip kazandırmıştı. iMac Pro’nun güvenliğini sağlayan T2 ismindeki bu çip, işlemcinin bazı yüklerini de üstlenerek, işletim sisteminin şişmemesini sağlıyordu. Daha sonra Cupertinolu teknoloji devi T2 çipine diğer Mac ve MacBook modellerinde de yer vermeye başladı.

Biz de Apple T2 çipinin hangi Mac ve MacBook modellerinde olduğunu ve görevlerini sizler için bir araya getirdik. Apple’ın güvenliğinden sorumlu T2 çipi; iMac Pro, Mac mini 2018, MacBook Air 2018 ve MacBook Pro 2018 modellerinde bulunuyor.

T2 çipini; Finder>Durum Çubuğu>Apple Menü>Bu Mac hakkında>Genel>Sistem Raporu>Denetleyici bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Peki, bu çip güvenliğin dışında ne gibi görevleri üstleniyor?

Apple T2 ne işe yarıyor?

Güvenliği sağlıyor.
İşlemcinin her zaman açık olmasını sağlıyor.
Ses kontrollerini üstleniyor.
HEVC video formatlarını çözüyor.
Resim sinyallerini işliyor.
SSD sürücüleri kontrol ediyor
Sistem yönetimini denetliyor.

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Apple MacBook

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