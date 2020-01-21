Apple tam gaz: 2019’un en çok satılan iPhone modeli açıklandı!

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Apple’ın şüphesiz 2019’daki en iyi işlerinden biri oldu. Özellikle iPhone 11 ile dikkatleri üzerine çeken Apple, satışlarda da gayet iyi işler çıkartmaya başladı. Bunu 9to5Mac’in Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları’nın yayınladığı verilerden de anlamak mümkün.

İPHONE 11 LİDERLİĞİ BIRAKMADI

CIRP’ın verilerine göre, 2019 yılının son çeyreğinde satılan iPhone modellerinin %69’u iPhone 11 ve iPhone 11 Pro oldu. Bu dönemde satılan her 10 iPhone’dan 4’ünü ise Apple’ın uygun fiyatlı iPhone modeli İPhone 11 oluşturdu. Böylece iPhone 11, başarısına başarı kattı. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’yu sırasıyla iPhone XR, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 8 takip etti.

Apple iPhone hakkında gelen veriler tabi ki resmi değil. Apple’ın 2019’a dair yayınlayacağı son rapor 28 Ocak tarihinde paylaşılacak. Ancak gelen verilere bakılırsa, Apple’ın uygun fiyatlı iPhone stratejisi oldukça tutmuş görünüyor. Zira, 2018 yılının uygun fiyatlı iPhone’u iPhone XR 2020 yılına gelmemize rağmen hala popüler.

