Apple telefonların vazgeçilmezi en uygun fiyatlı kılıf modelleri

İster eğlence ister iş amaçlı kullanın, akıllı telefonlar olmadan bir hayat düşünmek çok zor. Elimizden bir türlü düşüremediğimiz akıllı telefonları korumak, tam da bu sebeple oldukça önemli. Peki, Apple telefonlarınız için birbirinden güzel aksesuarlara indirimli fiyatlarla sahip olmak ister misiniz? Türkiye'yi kasıp kavuran Black Friday indirimleri ile birbirinden güzel telefon kılıflarına ulaşmak çok kolay. 29 Kasım 2021 tarihinde sona erecek olan kampanya kapsamındaki birbirinden güzel ürünleri sizler için araştırdık. Haydi gelin, listeye birlikte göz atalım.

. Sağlam duruşuyla Buff iPhone X Black Armor Kılıf

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Buff iPhone X Black Armor Kılıf'ın arka kısmı, hem tutuş kolaylığı sağlıyor hem şık desenleriyle estetik bir görünüm kazanıyor. Ürünün TPU özellikli arka kısmı terletme yapmıyor. Bu sayede konforlu bir kullanım sunuyor. Güçlendirilmiş köşe ve kenar kısımları sayesinde akıllı telefonunuzu darbe ve düşmelere karşı koruyor. Ayrıca ürün, ekranın ve arka kameranın çizilmesini önlüyor. Ürünün fonksiyonel tasarımı sayesinde kılıfı çıkarmadan kameraya, şarj girişine ve tuşlara kolayca ulaşabilirsiniz.

Kullanışlı ve şık Buff iPhone X Black Armor Kılıf hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Gösterişli tasarımıyla Caselab Walking Cheetah

Sizin için seçtiğimiz bir başka ürün ise iPhone XS Max için özel olarak tasarlanan Caselab Telefon Kılıfı. Ürün, kaliteli bir yapıya sahip. İç kısmı mikro fiber ile üretildiği için telefonun ısınmasını ve çizilmesini engelliyor. Kılıf, ince yapısı sayesinde kolay tutuş imkanı sağlıyor. Ayrıca arka kamerayı tamamen sarıyor ve kameranın zarar görmesini engelliyor. Dışarıdan gelecek darbelere karşı akıllı telefonunuzu koruyarak ayrılmaz parçanızın kırılmasını ve çizilmesini önlüyor. Telefon kılıfı, UV baskı ile üretildiği için üzerindeki desenler solmuyor ve uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanmanızı sağlıyor. Ürün, sağlığa zarar verecek materyaller içermiyor.

Caselab Walking Cheetah Telefon Kılıfı'nı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Air Space teknolojisiyle BUFF iPhone Xs Max Air Hybrid Kılıf

Sıradaki önerimiz ise iPhone X ile uyumlu olan BUFF iPhone Xs Max Air Hybrid Kılıf. Ürün, 1.2 mm uzunluğundaki kenar payı ve üretiminde kullanılan polikarbon malzeme sayesinde darbelere ve çizilmelere karşı maksimum koruma sağlıyor. 0.2 mm dış kenar payı ise arka kamerayı koruyor. Ayrıca kaymaz arka kaplaması ile ekstra tutuş desteği veriyor ve telefonun düşme riskini en aza indiriyor. Air Space teknolojisi ile dört köşeden koruma sağlayarak oluşabilecek darbelerin şiddetini minimuma indiriyor. Ürün, tozu ve kiri de engelliyor.

Şeffaf yapısı ve zarif tasarıma sahip BUFF iPhone Xs Max Air Hybrid Kılıf hakkında bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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4. Sıra dışı bir tasarımla Coverzone

iPhone 12 Pro Max için özel olarak tasarlanan Coverzone, deriden üretildiği için oldukça dayanıklı. Kılıfın içerisinde bulunan 3 adet kart ve 1 adet para gözü, ürünü cüzdan olarak da kullanmanıza imkan tanıyor. Aynı zamanda mıknatıslı dış yüzeyi ile kartların düşmemesi için ekstra koruma sağlıyor. Plastik çerçeveli rubber tutacağı ile telefonu çizilme ve düşmelere karşı maksimum seviyede koruyor. Stant olarak da kullanabileceğiniz kılıf sayesinde videoları istediğiniz yerde kolayca izlemenize imkan sağlıyor.

Hem cüzdan hem kılıf olarak kullanılabilen Coverzone'u incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Uzun ömürlü Coverzone iPhone 12 Kılıf

Coverzone iPhone 12 Kılıf, yüksek kalite silikondan üretildiği için normal silikon kılıflara göre daha uzun ömürlü ve dayanıklı. Akıllı telefonunuz darbe aldığında ve düştüğünde cihazın zarar görmesini engelliyor. Ürün, akıllı telefonunuza mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Böylece yan tuşlara rahatlıkla ulaşmanıza imkan tanıyor. Şeffaf yapısı sayesinde telefonun orijinal tasarımını gizlemiyor. Terleme yapmayan ürün, telefonunuzu kolayca kavramanızı sağlıyor. Kılıf, arka kısmındaki 1.2 mm kenar payı sayesinde arka kamerayı dışarıdan gelen darbe ve çizilmelere karşı koruyor.

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6. Caselab iPhone 12 Siyah Silikon Telefon Kılıfı ile maksimum koruma

Caselab iPhone 12 Siyah Silikon Telefon Kılıfı hem şık tasarıma hem dayanıklı yapıya sahip. Ürün, mikrofiber bir dokudan üretildiği için telefonun ısınmasını ve çizilmesini engelliyor. Cihazı tam olarak saran tasarımı sayesinde tüm tuş fonksiyonlarını sorunsuzca kullanma imkanı sunuyor. İnce silikon özelliği ile telefonda kalınlık hissi yaratmıyor. Kılıf, telefonu darbe ve çizilmelere karşı koruyarak cihazı uzun yıllar boyunca kullanmanızı sağlıyor. Kolayca takılıp çıkarılabilen kılıfı süsleyen desenler desenler UV baskılı olduğu için solma yapmıyor. Ayrıca kılıf, sağlığa zararlı maddeler içermiyor.

Caselab iPhone 12 Siyah Silikon Telefon Kılıfı'nı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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7. İz bırakmayan Piili P929708 iPhone 11

Nano oleofobik kaplamaya sahip Piili P929708 iPhone 11, hem parmak izlerini hem lekeleri önlüyor. Çizilmeye karşı dayanıklı olan ipeksi dokusu aynı zamanda şok darbelerini emerek telefonu koruyor. Optimum incelikte olduğu için telefonunuzu kolayca tutmanızı sağlıyor. Kamera koruyucu sürgülü kapağı sayesinde lenslerin çizilmesini ve zarar görmesini engelliyor. Tek parçadan oluşan kılıfın arka yüzeyi şeffaf ve yükseltilmiş koruyucu kenarlara sahip. Ayrıca kılıfı çıkarmadan tüm slotlara ve düğmelere erişmek mümkün.

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8. Cihazınızı koruyan CaseUp Slim Liquid Silicone

Yüksek kaliteli materyali ve mükemmel kesimi sayesinde cihazınızla %100 uyum sağlayan Apple iPhone 11 Pro Uyumlu Kılıf CaseUp Slim Liquid Silicone, oldukça estetik bir tasarıma sahip. Kullanışlı yapısı ile akıllı telefonunuzu rahatça tutmanıza imkan sağlayan kılıf; cihazınızı darbeye, kire, çiziklere ve lekelere karşı maksimum düzeyde koruyor. Kolayca takılıp çıkarılabilen ürünün temizliği de oldukça kolay. Üstelik ürün, cihazınızın sinyal çekim gücünü de etkilemiyor.

Antibakteriyel özellikli Apple iPhone 11 Pro Uyumlu Kılıf CaseUp Slim Liquid Silicone için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Şık tasarımıyla CaseUp Tank

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Akıllı telefonunuzun şık tasarımını taçlandıracak CaseUp Tank, cihazınızı çizikten, kirden ve darbelerden koruyor. Slotlara ve düğmelere kolayca erişmenizi sağlayan kılıf, telefonda iz oluşmasına izin vermiyor. Mükemmel tasarımı sayesinde cihazı tam olarak sarıyor. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli bir kullanım sunuyor. Sağlam bir tutuş imkanı sağlayan kılıf, telefonunuzun elinizden düşme riskini minimuma indiriyor. Kolayca takılıp çıkarılabilen ürün, bu esnada cihaza hiçbir şekilde zarar vermiyor. Antibakteriyel özelliğinin yanı sıra kolayca temizleniyor.

Kir ve leke tutmayan Apple iPhone 11 Uyumlu Kılıf CaseUp Tank ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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