Apple, Time to walk özelliğini açıkladı

Apple, yeni ''Yürüme Zamanı'' antrenmanlarının Apple Watch’taki kullanıcılara yavaş yavaş sunulacağını söylüyor. Teknoloji devi, 9to5Mac’e bu ayın başlarında Yürüme Zamanı özelliğini bildirmişti. Yeni özelliğin arkasındaki amaç, kullanıcıları daha sık yürümeye teşvik etmek. Özellik, yürürken geçirilen zamandan faydalanmanın bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Apple Watch ile birlikte AirPods veya diğer Bluetooth kulaklıklarla Yürüme Zamanı podcastleri dinlenebiliyor.

YÜRÜME ZAMANI NASIL ÇALIŞIYOR?

Bir bölümü çalmaya başladığınızda, Apple Watch ayrıca bir yürüyüş antrenmanı kaydetmeye başlayacak. Tekerlekli sandalye kullanan biriyseniz, Yürüme Zamanı “İtme Zamanı” olarak adlandırılacak ve başlayan otomatik antrenman yürüyüşten çok tekerlekli sandalye antrenmanı olarak güncellenecek. Hikayelere, saatinizde görünen, podcastin belirli bölümlerine denk gelen fotoğraflar eşlik edecek. Hikaye bittiğinde ise kısa bir şarkı listesi kullanıcılara sunulacak.

Bir bölümü dinlemek otomatik olarak bir yürüyüş antrenmanını başlattığından, Yürüme Zamanı hikayeleri yalnızca Apple Watch üzerinden oynanabilir. Saatinizdeki belirli bölümleri iPhone Fitness uygulaması aracılığıyla yönetebilirsiniz, ancak bölümleri doğrudan telefonunuzdan oynatamazsınız. Yürüme Zamanı, Fitness+ aboneleri için Apple Watch’a gelmiş durumda.

Renault Clio fiyatları az da olsa zamlandı

