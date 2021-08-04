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Apple Touch ID'li klavyesini Türkiye'ye getirdi! İşte fiyatı

04.08.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, Apple çipe sahip Mac’ler için geliştirilen ve iki farklı seçeneği olan Touch ID'li Magic Keyboard'u Türkiye mağazasına ekledi. Şimdilik M1 çipe sahip Mac'lerde çalışan Touch ID'li klavyelerin fiyatı da böylece belli oldu.

Apple Touch ID'li klavyesini Türkiye'ye getirdi! İşte fiyatı

Apple çipe sahip Mac’ler için Touch ID özellikli Magic Keyboard, M1 işlemcili iMac ile birlikte karşımıza çıkmıştı. Touch ID sayesinde parmak izi ile güvenliği klavyesine getiren Apple, yeni ürününü ve daha fazlasını online Türkiye mağazasında listeledi.

İŞTE TOUCH ID'Lİ MAGIC KEYBOARD'UN FİYATI

Touch ID'li Magic Keyboard'un iki farklı seçeneği bulunuyor. Bunlardan biri Touch ID'li ve sayısal tuş takımlı Magic Keyboard. Bu ürünün Türkiye fiyatı da Apple'ın mağazasına eklemesiyle belli oldu. Buna göre, Touch ID'li ve sayısal tuş takımlı klavyenin Türkiye fiyatı 1.799 TL olarak belirlendi.

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Klavye kablosuz ve şarj edilebilir. Apple'a göre klavyenin dahili pili, iki şarj arasında yaklaşık bir ay veya daha uzun bir süre güç sağlıyor. Ancak klavyenin sadece Apple çipe sahip Mac'lerde çalıştığını unutmamak gerek.

SAYISAL TUŞ TAKIMI OLMAYAN MODEL DE GELDİ

Diğer seçenek ise sayısal tuş takımı olmayan Touch ID'li Magic Keyboard. Apple çipe sahip Mac'lerle kullanılabilen ancak sayısal tuş takımı olmayan Touch ID özellikli Magic Keyboard'ın fiyatı 1.549 TL olarak açıklanmış durumda.

Ayrıca birçok cihazla kullanılabilen ve Touch ID'ye sahip olmayan standart model yeni Magic Keyboard'un fiyatı ise 1.049 TL olarak mağazaya yansıdı. Yeni Magic Trackpad 1.299 TL'den, Magic Mouse ise 799 TL'den fiyatlandırıldı.

Magic Keyboard fiyatları

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Apple'ın online mağazasında şu an ürünlerin stokta olmadığı ve bu yüzden satın alınamadığı görünüyor. Ancak stokların kısa bir süre içerisinde yenilenmesi bekleniyor.

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Apple Türkiye
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