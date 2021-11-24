Apple, Türkiye'de satışları durdurdu

Apple, Türkiye'de hem fiziksel mağazaları aracılığıyla hem de internet sitesi üzerinden hizmet veriyor. Ancak dün akşam saatlerinde Apple'ın Türkiye kanadında ilginç bir gelişme yaşandı.

APPLE'IN TÜRKİYE AYAĞINDA ONLINE SATIŞLAR DURDU

Apple, Türkiye'de online cihaz satışını geçici olarak durdurmuş gibi görünüyor. Şu anda Apple'ın internet sitesi üzerinden ürün satışı yapılamıyor.

Yani Apple Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden iPhone 11, iPhone 13, Apple Watch, AirPods, yeni MacBook Pro modelleri ve daha birçok ürünü satın almak şimdilik mümkün değil.

Apple'ın Türkiye mağazası açık ve çalışır durumda olsa da şu anda sepete hiçbir cihaz eklenemiyor veya satın alınamıyor.

Ürünlerin gönderim kısmında "şu anda mevcut değil" ibaresi yer alıyor.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Apple, Türkiye'de satışların durdurulması ve satışların ne zaman devam edeceğine dair resmi bir açıklama yapmış değil.

Ancak şirketin fiyatlarda güncelleme yapacağı iddia ediliyor.

