HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple, Türkiye'de satışları durdurdu

Apple, Türkiye'de satışları durdurdu

24.11.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple, Türkiye internet sitesi üzerinden satış yapmayı durdurdu. Şu anda Apple'ın internet sitesi üzerinden iPhone 11, iPhone 13, AirPods, Apple Watch, yeni MacBook Pro modelleri ve daha birçok ürünün satışı gerçekleştirilemiyor.

Apple, Türkiye'de satışları durdurdu

Apple, Türkiye'de hem fiziksel mağazaları aracılığıyla hem de internet sitesi üzerinden hizmet veriyor. Ancak dün akşam saatlerinde Apple'ın Türkiye kanadında ilginç bir gelişme yaşandı.

APPLE'IN TÜRKİYE AYAĞINDA ONLINE SATIŞLAR DURDU

Apple, Türkiye'de online cihaz satışını geçici olarak durdurmuş gibi görünüyor. Şu anda Apple'ın internet sitesi üzerinden ürün satışı yapılamıyor.

Yani Apple Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden iPhone 11, iPhone 13, Apple Watch, AirPods, yeni MacBook Pro modelleri ve daha birçok ürünü satın almak şimdilik mümkün değil.

Apple, popüler modelin adını mı değiştiriyor?Apple, popüler modelin adını mı değiştiriyor?

Apple'ın Türkiye mağazası açık ve çalışır durumda olsa da şu anda sepete hiçbir cihaz eklenemiyor veya satın alınamıyor.

Ürünlerin gönderim kısmında "şu anda mevcut değil" ibaresi yer alıyor.

iPhone 13

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Apple, Türkiye'de satışların durdurulması ve satışların ne zaman devam edeceğine dair resmi bir açıklama yapmış değil.

Samsung, Apple'a yaklaştıSamsung, Apple'a yaklaştı

Ancak şirketin fiyatlarda güncelleme yapacağı iddia ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleriTürkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri
Anahtar Kelimeler:
Apple Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Genç kızın korkunç sonu! Silahla vurulmuş olarak bulundu

Genç kızın korkunç sonu! Silahla vurulmuş olarak bulundu

Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Vazgeçmeyeceğiz

Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Vazgeçmeyeceğiz

Acı haber! Piyade binbaşı şehit düştü

Acı haber! Piyade binbaşı şehit düştü

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.