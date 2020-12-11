Apple Türkiye'deki Apple Store mağazalarını kapatıyor!

Türkiye'deki Apple Store mağazaları Zorlu ve Akasya AVM'de bulunuyor. Apple kullanıcıları herhangi bir sorun ile karşılaştıklarında ya da bir Apple ürünü satın almak istediğinde fiziksel mağazalara giderek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Fakat koronavirüs pandemisi bu durumu biraz etkiledi. Apple'ın dünya çapındaki diğer mağazaları gibi bir süre kapalı kalan Apple Store Türkiye mağazaları, maalesef tekrar kapanıyor.

TÜRKİYE'DEKİ APPLE STORE MAĞAZALARI KAPATILIYOR

Apple Destek hattından teyit ettiğimiz bilgilere göre, Apple 12 Aralık (yarın) tarihinden itibaren Türkiye'deki mağazalarını kapatıyor. Yani mağazalar bir süre fiziksel olarak hizmet veremeyecek. Apple Destek hattı, bunun pandemi sebebiyle gerçekleştiğini de belirtiyor. Apple Store mağazaları açılmasına rağmen bazı kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyordu. Örneğin; Mağazaya belirli sayıda müşteri girebiliyordu. Ancak artık mağazaların tamamen kapatılmasına karar verilmiş durumda.

SÜRE BELİRSİZ

Apple Store mağazalarının ne kadar kapalı kalacağı bilinmiyor. Bu konuda bir belirsizlik mevcut. Üstelik şirketten de konu hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. Ancak vaka ve ölüm sayılarının azalması ile mağazalar tekrar açılabilir.

