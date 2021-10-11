Apple, Türkiye'deki üçüncü mağazasını resmen duyurdu! Apple'ın yeni mağazası nereye açılıyor?

Türkiye'deki iki Apple Store mağazasının tamamı İstanbul'da bulunuyor. Apple şimdi ise üçüncü mağaza için kollarını sıvamış durumda. Hatta şirket, iPhone, iPad ve Apple Watch gibi Apple ürünlerinin sergilenip satılacağı Türkiye'deki yeni mağazasının resmi duyurusunu artık yaptı.

APPLE TÜRKİYE'DEKİ ÜÇÜNCÜ MAĞAZASINI AÇIYOR

Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada Bağdat Caddesi'nde yeni bir mağaza açacağını resmen duyurdu. Apple, "İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz." dedi.

Apple söz konusu açıklamasında "Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Apple Bağdat Caddesi mağazasında görünüşe bakılırsa bir bahçe de bulunacak ve gelen müşteriler burada vakit geçirebilecek.

Apple, yeni mağaza için özel bir duvar kağıdı da hazırlamış durumda.

APPLE BAĞDAT CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Apple Bağdat Caddesi'nin tam olarak hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. Apple sadece "yakında sizinle" ifadesine yer veriyor.

Öte yandan, henüz Apple tarafından doğrulanmasa da Bağdat Caddesi'ndeki mağazanın "Avrupa'nın en büyük Apple Store'u" olma özelliğini taşıyacağı iddia ediliyor.

