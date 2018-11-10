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Apple Türkiye'den iCloud fiyatlarına şok zam! Bugünden itibaren geçerli

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2018 08:09 | Son Güncelleme

Apple, bugünden itibaren geçerli olmak üzere iCloud ücretlerine zam yaptı. Yapılan zam neticesinde iCloud için kullanıcıların aylık olarak ödediği ücret neredeyse iki kat arttı.

Apple Türkiye'den iCloud fiyatlarına şok zam! Bugünden itibaren geçerli

Apple, sessiz sedasız Türkiye genelinde iCloud fiyatlarına zam yaptı. Kullanıcılara yeni fiyatlandırma konusunda e-posta gönderen şirket, mevcut iCloud ödeme planı olanların yenileme dönemi geldiğinde zamlı tarifeden ücret ödemeye başlayacağını kaydetti.

200 GB iCloud saklama alanını halihazırda aylık 11.99 TL ücretle kullanan herkes artık 19.99 TL ödeyerek kullanabilecek. Yurt dışında ise 200 GB alanı kullanmanın bedeli 2.99 dolar.

Kaynak: Hürriyet

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ayfon kulananlar düşünsün :)
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