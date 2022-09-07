Apple Türkiye'den zam kararı! Bazı iPhone’lar pahalandı: İşte yeni fiyatlar

Son dakika: Apple'dan bazı ürünlerin Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zamlı fiyatlar, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8, yeni Apple Watch SE ve AirPods Pro 2’nin tanıtıldığı Far Out etkinliği sonrası Apple’ın online mağazasına yansıtıldı.
Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. iPhone 13, iPhone SE, AirPods 2.nesil ve AirPods 3. nesil ve AirPods Max gibi ürünlerin fiyatının yükseldiği görüldü.
iPhone 13'ün fiyatı yükseldi
128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL
256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL
512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL
iPhone 13 mini'nin fiyatı da yükseldi
128 GB - önceki fiyatı: 20.999 TL / yeni fiyatı: 24.999 TL
256 GB - önceki fiyatı: 22.999 TL / yeni fiyatı: 27.599 TL
512 GB - önceki fiyatı: 26.999 TL / yeni fiyatı: 32.899 TL
iPhone SE'nin fiyatı da zamlandı
64 GB - önceki fiyatı: 13.499 TL / yeni fiyatı: 16.999 TL
128 GB - önceli fiyatı: 14.499 TL / yeni fiyatı: 18.299 TL
256 GB - önceki fiyatı: 16.499 TL / yeni fiyatı: 20.899 TL
iPhone 12 de zamdan nasibini aldı
64 GB - önceki fiyatı: 20.999 TL / yeni fiyatı: 24.999 TL
128 GB - önceki fiyatı: 21.999 TL / yeni fiyatı: 26.299 TL
256 GB - önceki fiyatı: 23.999 TL / yeni fiyatı: 28.899 TL
AirPods modelleri zamlandı
2.Nesil AirPods - önceki fiyatı: 2.649 TL / yeni fiyatı: 2.999 TL
3.Nesil AirPods - önceki fiyatı: 3.599 TL / yeni fiyatı: 3.999 TL
AirPods Max - önceki fiyatı: 11.199 TL / yeni fiyatı: 14.499 TL
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