Apple Türkiye'den zam kararı! Bazı iPhone’lar pahalandı: İşte yeni fiyatlar

Son dakika: Apple'dan bazı ürünlerin Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zamlı fiyatlar, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8, yeni Apple Watch SE ve AirPods Pro 2’nin tanıtıldığı Far Out etkinliği sonrası Apple’ın online mağazasına yansıtıldı.

APPLE'DAN ZAM! BAZI ÜRÜNLERİN TÜRKİYE FİYATLARI YÜKSELDİ

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. iPhone 13, iPhone SE, AirPods 2.nesil ve AirPods 3. nesil ve AirPods Max gibi ürünlerin fiyatının yükseldiği görüldü.

İŞTE ESKİ VE YENİ FİYATLARI

iPhone 13'ün fiyatı yükseldi

128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL

256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL

512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL

iPhone 13 mini'nin fiyatı da yükseldi

128 GB - önceki fiyatı: 20.999 TL / yeni fiyatı: 24.999 TL

256 GB - önceki fiyatı: 22.999 TL / yeni fiyatı: 27.599 TL

512 GB - önceki fiyatı: 26.999 TL / yeni fiyatı: 32.899 TL

iPhone SE'nin fiyatı da zamlandı

64 GB - önceki fiyatı: 13.499 TL / yeni fiyatı: 16.999 TL

128 GB - önceli fiyatı: 14.499 TL / yeni fiyatı: 18.299 TL

256 GB - önceki fiyatı: 16.499 TL / yeni fiyatı: 20.899 TL

iPhone 12 de zamdan nasibini aldı

64 GB - önceki fiyatı: 20.999 TL / yeni fiyatı: 24.999 TL

128 GB - önceki fiyatı: 21.999 TL / yeni fiyatı: 26.299 TL

256 GB - önceki fiyatı: 23.999 TL / yeni fiyatı: 28.899 TL

AirPods modelleri zamlandı

2.Nesil AirPods - önceki fiyatı: 2.649 TL / yeni fiyatı: 2.999 TL

3.Nesil AirPods - önceki fiyatı: 3.599 TL / yeni fiyatı: 3.999 TL

AirPods Max - önceki fiyatı: 11.199 TL / yeni fiyatı: 14.499 TL