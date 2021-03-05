Apple Türkiye fiyatlarını bu ay gözden geçirebilir

Apple yeni nesil iPhone modellerini geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtmıştı. Cupertino merkezli şirket gerçekleştirdiği etkinlikte 4 farklı modelle kullanıcıların karşısına çıktı. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. Bu cihazların ülkemize gelişi ise biraz gecikmeli oldu.

Apple’ın iPhone 12 Mini için 10.000 TL’lik bir etiket belirlemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Halihazırda bu telefon ABD’de 729 dolar gibi bir fiyattan satılmakta. Günlük kur ile bu ücret yaklaşık olarak 5500 TL’ye denk geliyor.

FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Söylentilere göre Apple mart ayı içerisinde iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatlarını bir kez daha gözden geçirecek. Muhtemelen fiyatlar daha aşağılara çekilecektir. Ancak bu konuda kesin bir bilginin olmadığını belirtelim.

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