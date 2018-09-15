Apple Türkiye’nın durumu ne olacak?

Malum, Apple dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor. Hatta 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket de yine Apple oldu. Fakat Apple’ın tüm dünyada değer kazanması, ülkemizde de kesintisiz bir yükseliş içerisinde olduğu anlamına gelmiyor.
Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekli. Apple için her şey ilk iPhone’un tanıtımından sonra değişti. iPhone’un akıllı telefon sektöründe yarattığı bomba etkisi tüm dünyaya yayıldı. Nitekim, Türkiye’de bundan nasibini aldı. Pek çok kişi Apple markasıyla iPhone sonrasında tanıştı.
Hatta Apple’ın aslında bir bilgisayar üreticisi olduğu da iPhone’dan sonra öğrenildi. Ömründe Mac’in ismini duymamış olan insanlar, kısa süre içerisinde Apple hayranı olup, evindeki bilgisayarı rafa kaldırıp, Mac kullanmaya başladılar.
Fakat her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, Apple Türkiye için de yaklaşmakta olan bir son var. Üstelik bu son hiç de uzak değil.
Apple hayranlığı bitiyor
Elbette şunu baştan belirtmemiz gerekiyor. Apple’ı asla kalitesizlikle suçlamıyoruz. Ürünleri, telefonları, bilgisayarları gayet kaliteli olabilir. Fakat bu ürünler için biçtiği etiketler, kalitesini ne derece yansıtıyor derseniz, işte orada biraz düşünmenizi talep edebiliriz.
Malum son dönemde ABD – Türkiye arasındaki gerilimden Apple da nasibini almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye halkına Apple’ı boykot etme çağrısında bulunmuştu. Nitekim bu çağrı tabanda karşılık buldu. Kullanıcıların Apple ürünlerine karşı olan duruşu değişti. Fakat Apple Türkiye satışlarının duraksamasındaki tek etken bu değildi.
Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X’in Türkiye’deki çıkış fiyatı 6099TL olarak duyurulmuştu. O zamanlar bu fiyat etiketi kullanıcılar üzerinde olumsuz bir etki yaratmış ve tepkiyle karşılanmıştı. Fakat Apple bununla da yetinmeyip iPhone X fiyatını 7500TL’ye güncellemişti.
Apple kendi ayağına mı sıkıyor?
Hali hazırda 6099TL bile kullanıcılar için muazzam bir fiyat etiketiyken, 7500TL’lik yeni fiyat herşeyin tuzu biberi oldu. Zaten iPhone X ülkemizde eski iPhone modelleri kadar talep görmemişti. Bu durumun temel sebebi uçuk fiyat etiketiydi.
Nitekim zamlanan sadece iPhone X olmadı. Apple hemen hemen kutusunda olan tüm ürünlerine zam yaptı. Zamanında 2400TL’den satışa sunulan iPhone 5s bile seneler sonra çıkış fiyatının üzerinde satılmaya başlandı.
Sadece iPhone modelleri değil. 2 sene öncesine kadar 4000TL altına satılan MacBook Air modeleri son zamla birlikte 8000TL’yi buldu. Apple Türkiye, tüm ürünlerine yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen zamlar yaptı. Doğal olarak bu durum kullanıcıların pek hoşuna gitmedi.
Yolun sonu göründü mü?
Türkiye’nin şartları belli. Asgari ücretle çalışan bir insan 1604 TL maaş alıyor. Ülkenin büyük bir çoğunluğunun maaş ortalaması da 3000TL’nin altında. Dolayısıyla Apple’ın yeni fiyat politikasıyla Türkiye’de barınması pek de mümkün görünmüyor.
Şimdilik eski modellerin satışta olması, Apple Türkiye’nin varlığını bir süre daha devam ettirmesini sağlayabilir. Fakat 1 ya da 2 sene sonra, Apple’ın Türkiye’deki satış hacmi hayli düşük seviyelere inecektir.
Apple’ın kar etmediği bir pazarda çok uzun süre kalması pek mantıklı durmuyor. Görünen o ki Apple Türkiye için zor günler başlıyor. Bu kötü gidişatın başlamasındaki tek sorumlu da zaten Apple. Kalkıp da 400 dolara mal edilen bir cihazı 1000 dolara satmak her zaman en doğru hamle olmayabilir.
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