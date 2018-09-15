Apple Türkiye’nın durumu ne olacak?

Malum, Apple dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor. Hatta 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket de yine Apple oldu. Fakat Apple’ın tüm dünyada değer kazanması, ülkemizde de kesintisiz bir yükseliş içerisinde olduğu anlamına gelmiyor.

Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekli. Apple için her şey ilk iPhone’un tanıtımından sonra değişti. iPhone’un akıllı telefon sektöründe yarattığı bomba etkisi tüm dünyaya yayıldı. Nitekim, Türkiye’de bundan nasibini aldı. Pek çok kişi Apple markasıyla iPhone sonrasında tanıştı.

Hatta Apple’ın aslında bir bilgisayar üreticisi olduğu da iPhone’dan sonra öğrenildi. Ömründe Mac’in ismini duymamış olan insanlar, kısa süre içerisinde Apple hayranı olup, evindeki bilgisayarı rafa kaldırıp, Mac kullanmaya başladılar.

Fakat her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, Apple Türkiye için de yaklaşmakta olan bir son var. Üstelik bu son hiç de uzak değil.

Apple hayranlığı bitiyor



Elbette şunu baştan belirtmemiz gerekiyor. Apple’ı asla kalitesizlikle suçlamıyoruz. Ürünleri, telefonları, bilgisayarları gayet kaliteli olabilir. Fakat bu ürünler için biçtiği etiketler, kalitesini ne derece yansıtıyor derseniz, işte orada biraz düşünmenizi talep edebiliriz.