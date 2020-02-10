Apple TV+ Indie dünyasının komedisini yapacak

Yeni dizi aslında daha önce çok popüler olan Office Space, IT Crowd ve Croporate gibi işyeri ve teknoloji insanları hakkındaki dizilerin birleşimine benzeyecek.

Dizinin öyküsü, Mythic Quest: Raven’s Banquet isimli çok popüler bir MMO geliştiren küçük bir oyun stüdyosunda yaşananları anlatacak.

Komedi türündeki dizi, yüksek egosuyla ünlü bir oyun geliştiricisinin etrafında dönecek. Kendi kimliğinden yola çıkarak yarattığı oyun dünyası ve sahibi olduğu stüdyodaki komik olaylar işlenecek.

Dizinin tanıtım videolarından da göze çarpan detaylar arasında, bu küçük Indie oyun stüdyosunun Unity oyun motorunu kullanarak oyun geliştirdiği de dikkat çekiyor.

Peki, Unreal yerine Unity tercihi, Unity ile bir tür sponsorluğun da kapısını açabilir mi, onu da yakın gelecekte göreceğiz.

Son 15 senede, Unreal veya Unity gibi oyun motorlarının gelişmesiyle beraber, Indie oyun geliştiricileri de hızlı bir yükselişe geçtiler. Dev bütçeli oyun dağıtımcılarının hakim olduğu oyun piyasasında artık bağımsız oyun geliştircileri de çok önemli bir pazar payına sahipler. Bu yeni dizinin bağımsız oyun stüdyolarındaki dinamikleri “gerçekçi” şekilde yansıtıp yansıtamayacağı da şimdiden merak edilmeye başlandı.

Yeni dizinin tanıtımını bu videodan izleyebilirsiniz:

