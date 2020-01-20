Apple TV+ Julia Louis-Dreyfus ile anlaştı

Julia Louis-Dreyfus için, medyadaki en eğlenceli/komik kadın yorumları yapılırken, Apple’ın onun için düşündüğü yapımlar henüz net değil. Dev şirketin, oyuncunun oynamak isteyeceği dizileri kendisinin belirleyip hatta yapımcılığını da üstlenmesini istediği düşünülüyor.

Hollywood starlarının yayın şirketleriyle bağlayıcı sözleşmeler imzalaması, piyasadaki rekabeti artıran bir unsur olarak kabul ediliyor. Netflix, Disney veya Apple TV+ gibi devler, ünlü isimleri kendilerine bağladıkça daha çok seyirci kazanıyorlar. Daha fazla seyirciye sahip olmak ise ünlü isimlerin daha yüksek ücretle ve daha yüksek izlenme oranlı yapımlar için o servislerle anlaşma yapmasını kolaylaştırıyor.

Rakiplerinin arka arkaya ünlü isimlerle anlaşma imzalaması üzerine Apple da son dönemde hareketlendi.

Kısa süre önce de HBO’nun efsanevi eski CEO’su Richard Plepler ile anlaşma imzalamıştı. Daha önce de ABD’de kadın programlarıyla büyük reyting yapan Oprah Winfrey da Apple TV+ için çalışacağını açıklamıştı.

Disney de yeni girdiği rekabette, Star Wars’ın yeni bölümlerinde öne çıkan yapımcıları ve oyuncuları kendine bağlayarak yayıncılık işinde daha da güçleneceğinin işaretlerini vermişti.

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