Apple ürünleri LG mağazalarında satılmayacak

Güney Koreli teknoloji devinin ülkede 400’den fazla mağazası yer alıyor, burada teknoloji kategorisinde A’dan Z’ye her ürününün satışını aktif olarak gerçekleştiriyor.

SAMSUNG'U DA ENDİŞELENDİRDİ

Güney Kore hükümeti, bazıları pandemi nedeniyle mağazalarını kapatmak zorunda kalan bu küçük işletmelerden de endişe duyuyor ve bu nedenle küçük perakendecilerin hayatta kalmasını tehdit eden büyük perakende satış mağazalarını desteklemiyor. Ayrıca, ortaklığın Güney Kore akıllı telefon pazarını tehdit edeceğine inandığı için Samsung’u endişelendirdiği de bildirildi.

Güney Koreli teknoloji devi ile Apple arasındaki görüşmelerin ne zaman devam edeceği veya devam edip etmeyeceği bilinmiyor ancak şu anda LG bunun geçici olduğunu iddia ediyor.

APPLE İLE ARASINDA iPHONE ANLAŞMASI

Bilindiği gibi firma akıllı telefon sektöründen çekilmiş ve üretimlerini durdurduğunu açıklamıştı. Bunun yanı sıra mevcut akıllı telefon fabrikalarını da beyaz eşya fabrikalarına çevirmişti. Durum böyle olunca mağazalarında akıllı telefon satışı da gerçekleştirmek isteyen firma Apple ile anlaşma aşamasındaydı. Firmanın önemli çekincelerinden biri özellikle laptop gibi diğer ürünlerinin Apple ürünleri yüzünden satışlarda düşüş yaşaması ihtimaliydi.

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