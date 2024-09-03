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Apple, ürünlerine bu ayki etkinlik öncesi zam yapabilir!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.09.2024 16:57
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Apple, başta iPhone 16 serisi olmak üzere en yeni cihazlarını 9 Eylül'de düzenleyeceği etkinliğinde tanıtacak. Markanın neredeyse her sene düzenlediği bu etkinlik öncesi fiyatları kurla eşitlediği biliniyor. Ancak bundan önce fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.

Apple, ürünlerine bu ayki etkinlik öncesi zam yapabilir!

Apple, her etkinlik öncesi internet mağazasını yeni ürünlerin eklenmesi ve eskilerin kaldırılması için askıya alıyor. Marka aynı zamanda bu süreçte fiyat listesinde de değişikliğe gidiyor. Bu süreçte, özellikle Türkiye'de zam da yapan Apple'ın bu etkinlik öncesinde de zam yapması bekleniyor.

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FİYATLAR ZAMLANABİLİR

Apple Türkiye'de en son zammını 4 Mart'ta yapmıştı. O zamla birlikte iPhone'ların fiyatı 100 bin TL'ye dayanmış, yeni MacBook Pro'lar da 100 bin TL'yi aşmıştı. Şirketin daha önce yaptığı zamlar ve dolar kurundaki artışa bağlı olarak gerçekleşmişti.
Tahmini olarak en uygun fiyatlı 128 GB depolama alanına sahip iPhone 15'in fiyatı 53 bin 499 TL'den 63 bin 94 TL'ye kadar çıkabilir. 128 GB depolama alanına sahip iPhone 15 Pro ise 75 bin 499 TL'den 81 bin 368 TL'ye kadar çıkabilir. En pahalı iPhone 15 Pro Max 1 TB versiyon ise 107 bin TL'den 116 bin TL'ye kadar çıkabilir.

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GEÇEN SENE TOPLAM 7 ZAM

2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlandığı 28 Mayıs tarihinden yıl sonuna kadar dolar kuru yüzde 45 artmış, yıl içinde yapılan toplam zam sayısı ise yediye ulaşmıştı.
İddialara göre iPhone 16 başlangıç fiyatı 799 veya 899 Dolar'dan satışa sunulacak. Fiyat döviz kuruna çevirildiğiinde 27 bin 200 TL ve 30 bin 500 TL’ye denk geliyor. Bunun üzerine bir de yüzde 100 civarında vergi ekleniyor. iPhone 15 başlangıç fiyatı 58 bin 499 TL idi (ABD’de 799 dolar).

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone Zam
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