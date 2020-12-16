Apple Uygulama Klip Kodları ne işe yarıyor?

Uygulama Klipleri, bir uygulamanın belirli bölümlerini tamamen iPhone veya iPad’inize indirmeden deneyimlemenin yeni bir yolu olarak iOS 14 ile tanıtıldı. Kullanıcılar, Uygulama Kliplerini URL’ler, NFC etiketleri veya QR Kodları aracılığıyla zaten deneyebilirken, Apple artık özel Uygulama Klip Kodları da sunuyor.

UYGULAMA KLİPLERİ NE İŞE YARIYOR?

Daha önce bahsettiğimiz gibi, Uygulama Klipleri, hızlı görevler sunan küçük bir ikili program sayesinde, uygulamanın nasıl çalıştığı hakkında daha iyi bir fikir edinebilmeniz için bir uygulamanın parçalarına onu cihazınıza yüklemeden erişmenizi sağlıyor.

iOS kullanıcıları yeni Uygulama Kliplerine NFC etiketleri, QR kodları, Safari Uygulama Banner’ları, Mesajlar’daki bağlantılar ve Haritalar’daki yer kartları aracılığıyla erişebilir. Tek yapmanız gereken bağlantıya dokunmak veya App Store’dan uygulamanın tam sürümünü indirip yüklemenize gerek kalmadan cihazınızdaki Uygulama Klipine erişmek için geçerli bir QR kodunu taramaktır.

GELİŞTİRİCİLERE AÇILDI

Bugünden itibaren geliştiriciler, uygulamaları için özel Uygulama Klip Kodları oluşturabilirler. Bu Uygulama Kliplerine yalnızca kamerayı koda doğrultarak veya hatta onu bir NFC etiketine çevirerek erişilebilir.