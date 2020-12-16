Apple Uygulama Klip Kodları ne işe yarıyor?

Uygulama Klipleri, bir uygulamanın belirli bölümlerini tamamen iPhone veya iPad’inize indirmeden deneyimlemenin yeni bir yolu olarak iOS 14 ile tanıtıldı. Kullanıcılar, Uygulama Kliplerini URL’ler, NFC etiketleri veya QR Kodları aracılığıyla zaten deneyebilirken, Apple artık özel Uygulama Klip Kodları da sunuyor.
Daha önce bahsettiğimiz gibi, Uygulama Klipleri, hızlı görevler sunan küçük bir ikili program sayesinde, uygulamanın nasıl çalıştığı hakkında daha iyi bir fikir edinebilmeniz için bir uygulamanın parçalarına onu cihazınıza yüklemeden erişmenizi sağlıyor.
iOS kullanıcıları yeni Uygulama Kliplerine NFC etiketleri, QR kodları, Safari Uygulama Banner’ları, Mesajlar’daki bağlantılar ve Haritalar’daki yer kartları aracılığıyla erişebilir. Tek yapmanız gereken bağlantıya dokunmak veya App Store’dan uygulamanın tam sürümünü indirip yüklemenize gerek kalmadan cihazınızdaki Uygulama Klipine erişmek için geçerli bir QR kodunu taramaktır.
Bugünden itibaren geliştiriciler, uygulamaları için özel Uygulama Klip Kodları oluşturabilirler. Bu Uygulama Kliplerine yalnızca kamerayı koda doğrultarak veya hatta onu bir NFC etiketine çevirerek erişilebilir.
İhtiyaç duyulduğu anda başlatılması hızlı olan Uygulama Klibi, kullanıcıların uygulamalara dair bir deneyimi saniyeler içinde başlatıp bitirmesine olanak tanıyan küçük bir parça olarak tanımlanıyor.
Geliştiriciler kullanıcılara uygulama kliplerini keşfetmeleri için çeşitli yollar sunabilse de, Apple'a göre bunun en iyi yolu Uygulama Klip Kodu kullanmaktan geçiyor.
Görsel açıdan farklı olan her Uygulama Klip Kodu bir URL’yi kodlar ve bir NFC etiketi içerebilir. Kullanıcılar, uygulamayı indirmeden önce iPhone’larını koda yakın tutabilir veya Uygulama Klibi'ni açmak ve bir görevi hızlı bir şekilde tamamlamak için kamerayla tarayabilir.
Apple’a göre, yeni Uygulama Klip Kodları, App Store Connect’te veya yeni komut satırı App Clip Code Generator ile oluşturulabilir. Bu, elbette, uygulamanın zaten Uygulama Klipleri için destek sunmasını gerektirir.
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