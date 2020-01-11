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  4. Apple uygulama mağazası rekor gelire imza attı

Apple uygulama mağazası rekor gelire imza attı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Bilindiği üzere Apple’ın tek gelir kaynağı sattığı ürünler değil. Cupertino merkezli şirket sattığı ürünler haricinde dijital mağazasından da hatırı sayılır meblağlar kazanıyor.

Apple uygulama mağazası rekor gelire imza attı

Malum, akıllı telefon sektöründe popüler olan 2 mobil işletim sistemi bulunuyor. Bunlar iOS ve Android. Android açık kaynak kodlu bir yapıya sahip ve dileyen üreticiler tarafından kullanılıyor. iOS ise tam tersi bir konumda. Dolayısıyla yalnızca Apple’ın izin verdiği üreticiler tarafından kullanılabiliyor. Apple da kimseye izin vermediği için bu işletim sistemini yalnızca iPhone ve iPad’ler üzerinde görebiliyoruz.

iOS kullanan mobil cihazların uygulama mağazası ise App Store. Android’te pek çok farklı kaynaktan uygulama indirmek mümkünken, iOS’te tek seçiminiz Apple uygulama mağazası oluyor. Elbette telefona jail break uygularsanız bu durum değişebilir.

Apple kullanıcıları noel tatilinde App Store’dan yaptığı alışverişler ile Cupertino merkezli şirkete 1.42 milyar dolardan fazla kazandırmış. Üstelik 2020’nin ilk gününde de Apple’ın dijital servisleri üzerinden elde ettiği gelir 386 milyon doları geçmiş. Dikkat, bu aylık, haftalık bir rakam değil. Apple’ın 1 günde kazandığı para. Üstelik bu paranın büyük bir kısmı da Cupertino merkezli şirketin kasasına kalıyor. Elbette bu gelirde Apple’ın son dönemde kullanıma sunduğu Apple Arcade, Apple TV+ gibi ürünlerin katkısını da atlamamak gerekiyor.

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