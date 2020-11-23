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Apple ve Facebook arasındaki ipler gerildi

23.11.2020 09:21 | Son Güncelleme:
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Apple ve Facebook arasındaki ipler gerildi

Amerika’nın teknoloji ve yazılım sektöründeki dev isimleri Apple ve Facebook birbirine girdi. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Apple denilince kullanıcıların aklına gelen ilk şey gizlilik diyebiliriz. Zaten Cupertino merkezli şirket de yayınladığı reklam filmlerinde hep gizlilik üzerine yoğunlaşıyordu. Fakat Facebook’a göre Apple gizlilik konusunda o kadar da masum değil.
Hatırlanacağı üzere 2020’nin başlarında Facebook’un kullanıcı verilerini sızdırdığına dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddiaların bazıları kanıtlansa da bazıları askıda kaldı.

Apple da geçtiğimiz günlerde idari mahkemeye yaptığı savunmada Facebook’un kullanıcı verilerinin gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Apple’ın bu açıklamasının ardından ABD merkezli iki şirketin arasındaki ipler gerildi. Facebook da Apple’ın kullanıcı verilerini dilediği gibi kullandığını iddia etti.

Bu tartışmanın sonu nereye varır bilinmez. Fakat kesin olan birşey var. İki şirketin de kullanıcı verilerine rahatça erişebildikleri bir portal mevcut. Apple ve Facebook’un bu verilerin gizliliği üzerine önemli çalışmalar yürüttüğü belirtilse de bu söylemlerin ne kadar doğru olduğu kanıtlanabilmiş değil.

Peki sizce bu konuda haklı olan kim? Apple mı yoksa Zuckerberg’in Facebook’u mu? Facebook’un gizlilik konusunda çok da temiz bir geçmişi yok. Fakat söz konusu Apple olduğunda bembeyaz olmasa da temiz bir sayfa ile karşı karşıya kaldığımız söylenebilir. Son sözü ise mahkeme söyleyecek.

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