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Apple ve Facebook hattında gerilim artıyor

21.12.2020 09:18 | Son Güncelleme:
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Apple ve Facebook hattında gerilim artıyor

Son dönemde Apple’ın veri ihlalleri üzerine attığı adımlar Facebook’u kızdırdı. Görünen o ki Apple ve Facebook arasındaki ipler geriliyor.

Son dönemde Apple kullanıcı verilerinin ihlali üzerine önemli adımlar attı. Tim Cook konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda müşterilerinin gizliliğinin kendileri için her şeyden önce geldiğini vurgulamıştı.

Facebook ise bu açıklamaları kasıtlı bularak, kendilerinin veri ihlali yapmadığını savunmuştu. Fakat herkesin bildiği üzere Facebook’un bu konudaki sabıkası hayli kabarık. Hatta öyle ki Zuckerberg bu yüzden hakim karşısına bile çıkmıştı.

Halihazırda Facebook’un bazı kullanıcı verilerini topladığı inkar edilemez bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde iOS’a gelen yeni özellik ise Facebook’u harekete geçirdi.

FACEBOOK APPLE'I SUÇLADI

Apple’ın güncel iPhone modellerine getirdiği yeni özellik, kullanıcıları veri ihlali yapan uygulamalar hakkında uyarıyor. Nitekim kullanıcılar da bu uygulamaları engelleyebiliyor. Bu özelliğin aktif edilmesinden sonra Facebook kanadı bazı açıklamalarda bulundu.

Facebook’un yetkili isimleri Apple’ı iki yüzlü davranmakla suçladılar. Mevcut düzenin rekabet yasasına uymadığını iddia ettiler.

TİM COOK FACEBOOK'A CEVAP VERDİ

Apple’ın CEO’su Tim Cook, Facebook’un iddialarına Twitter üzerinden yanıt verdi. Tim Cook bu uygulamanın sadece Facebook’u kapsamadığı ve veri ihlali yapan tüm uygulamaları kapsadığını belirtti.

Facebook gizlilik konusunda hangi verileri topluyor?Facebook gizlilik konusunda hangi verileri topluyor?

Burada Apple’ın açık bir şekilde haklı olduğunu söyleyebiliriz. Nedense Facebook tarafında kullanıcıların bilgilerini kopyalama gibi bir alışkanlık söz konusu.

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