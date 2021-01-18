Apple ve Google'ın banladığı Parler uygulamasından yeni mesaj!

Parler platformu, ABD'de yaşanan olaylardan sonra fazlasıyla gündeme gelmişti. ABD Kongresi'nde yaşanan işgalde Trump yanlıları tarafından kullanıldığı söylenen Parler, Google ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin de hedefi haline gelmişti. Hem Google Google Play Store'dan hem de Apple App Store'dan platformun uygulamasını kaldırmıştı. Daha sonra Amazon Web Services (AWS) de aldığı kararla Parler'ı sunucularında atmış ve platformu çevrimdışı bırakmıştı. Böylece Parler'ın internet sitesine girmenin yolu kapanmıştı. Şimdi ise Parler'ın internet sitesi, sürpriz bir paylaşıma konu oldu.

PARLER YENİDEN BULUŞMAYI PLANLIYOR

Parler'ın internet sitesine girildiğinde, Parler CEO'su John Matze'nin mesajı ile karşılaşılıyor. Matze mesajında, ''Merhaba dünya, bu şey açık mı?'' derken, alt kısımda yer alan ''teknik zorluklar'' bölümünde ise ''gizliliğin çok önemli olduğuna ve özellikle sosyal medyada ifade özgürlüğünün gerekli olduğuna inanıyoruz'' ifadesi kullanılarak, Parler hakkındaki tüm sorunların çözüleceğinin ve Parler'in yakında yeniden kullanıcılarla buluşacağının bilgisi paylaşılıyor.