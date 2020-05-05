Apple ve Google'ın koronavirüs uygulamasından ilk görüntü yayınlandı!

Apple ve Google'ın koronavirüs uygulaması hayli merak ediyor. Her iki şirketin yazılımcıları, günlerdir koronavirüs hastaları ile temas kurulduğunda insanları uyaracak olan bu uygulamayı kullanıcılarla buluşturabilmek için çalışıyor. Bunu üstelik yüksek bir gizlilik ile yapıyorlar. Öyle ki bu gizlilik çerçevesinde bugüne dek koronavirüs uygulamasının kullanıcı arayüzüne görmek hiç nasip olmadı. Nitekim bugün her iki şirketin ortak uygulaması, sonunda kullanıcı arayüzünü paylaştı.

İŞTE APPLE VE GOOGLE'IN KORONAVİRÜS UYGULAMASI

Yayınlanan ekran görüntüsü, iOS tarafında yer alacak bildirimleri içeriyor. Bu görüntülerden ilki uygulamanın giriş ekranını bizlere gösteriyor. Giriş ekranında klasik olarak bir hoşgeldiniz mesajı ile kullanıcıları karşılayan uygulama, ikinci ekranında ise bildirim izni istiyor. Bu izin, koronavirüs hastaları ile yakın temas kurulduğunda bildirim gönderebilmek için isteniyor. Bu iznin verilmesinden sonra kullanıcıdan son onay alınıp uygulamaya giriş yapılıyor.

İKİ ŞİRKETİN ORTAK KORONAVİRÜS UYGULAMASI NE ZAMAN GELECEK?

Apple ve Google uygulamasının yayınlanan görüntüleri, açıklamaya göre sadece referans olması açısından yayınlandı. Yani tüm bu ekran görüntüleri, uygulamanın nihai sürümünde değişiklik gösterebilir. Uygulamanın bu ay içerisinde hem Android hem de iOS cihazlar için indirilmeye sunulacağı tahmin ediliyor.

