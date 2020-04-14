HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple ve Google'ın koronavirüs uygulamasının detayları belli oldu!

Apple ve Google'ın koronavirüs uygulamasının detayları belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Apple ve Google'ın ortaklaşa geliştirecekleri koronavirüs uygulaması hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre uygulamayı edinmek için herhangi farklı bir prosedür uygulanmayacak. Buna Huawei cihazları da dahil.

Apple ve Google'ın koronavirüs uygulamasının detayları belli oldu!

Apple ve Google'ın koronavirüse karşı güçlerini birleştirdiğini ve birlikte iki aşamalı bir uygulama geliştirme süreci başlattıklarını sizlerle paylaşmıştık. Yayınlanan açıklamalarda Apple ve Google'ın uygulamaları kendi işletim sistemleri iOS ve Android üzerinden indirmeye sunacağı belirtilmişti. Ancak uygulamaların nasıl indirileceği hatta daha da önemlisi Android işletim sistemini kullanan ancak ABD hükümetinin ambargosu nedeniyle Google servislerini kullanamayan Huawei cihazlarının uygulamayı nasıl edineceği hakkında en ufak bir bilgi paylaşılmamıştı. Kafalardaki bu soru işaretleri bugün giderildi.

apple ve google-1

İŞTE APPLE VE GOOGLE'IN KORONAVİRÜS UYGULAMASININ DETAYLARI

Edinilen bilgiye göre koronavirüs hastası insanları takip edecek, onlarla temas eden kişileri uyaracak olan uygulama, Android tarafında Google Play Store üzerinden yayınlanacak. Uygulamaya gelecek güncellemeler de yine Google Play Store üzerinden indirilebilecek. Bu anlamda tıpkı bir WhatsApp, Instagram uygulaması gibi olacak olan uygulamanın bazı şartları da olacak. Örneğin uygulama, sadece Android 6.0 Marshmallow ve daha üstü sistemlerde çalışacak. Gelelim Huawei cihazların akıbetine.

HUAWEİ CİHAZLARI UYGULAMADAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Konu sağlık olunca her küslüğü, her ayrılığı bir kenara bırakırız. Google ile Huawei arasındaki ilişki de konu koronavirüs olunca aynen böyle işleyecek. Buna göre Google, Apple ile birlikte geliştirdiği uygulamayı kullanabilmeleri için Huawei cihazlarına özel bir çerçeve yayınlayacak. Bu çerçeve sayesinde Huawei tarafı da isterse Google'ın uygulaması Huawei cihazlarında kullanılabilecek. Apple'ın ve Google'ın koronavirüs hastalarını takip edeceği uygulama Mayıs ayının ortasında yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Uygun fiyatlı amiral gemisi: Oppo Ace 2 tanıtıldı!Uygun fiyatlı amiral gemisi: Oppo Ace 2 tanıtıldı!
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple Google koronavirüs ios Huawei android Google Play Uygulama koronavirüs uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Şaşırtan karar! Veda etti

Şaşırtan karar! Veda etti

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni iOS 14 kullanıcıları tatmin edecek

Yeni iOS 14 kullanıcıları tatmin edecek

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması Google Play Store'da!

Sağlık Bakanlığı duyurmuştu! Bugün mağazaya eklendi

Bu kez maya tutmadı: Resident Evil 3 Remake beklenenin altında kaldı

Bu kez maya tutmadı! Beklenenin altında kaldı

Uygun fiyatlı amiral gemisi: Oppo Ace 2 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Uygun fiyatlı amiral gemisi: Oppo Ace 2 tanıtıldı!

Crysis'tan heyecanlandıran paylaşım! Geri mi dönüyor?

Heyecanlandıran paylaşım! Geri mi dönüyor?

3 lira fark ile 5GB RAM ister misiniz: McDonald's'tan 5G'li gizemli bir cihaz geliyor!

Hamburger üretiyordu! Yeni ürünü herkesi şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.