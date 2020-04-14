Apple ve Google'ın koronavirüs uygulamasının detayları belli oldu!

Apple ve Google'ın koronavirüse karşı güçlerini birleştirdiğini ve birlikte iki aşamalı bir uygulama geliştirme süreci başlattıklarını sizlerle paylaşmıştık. Yayınlanan açıklamalarda Apple ve Google'ın uygulamaları kendi işletim sistemleri iOS ve Android üzerinden indirmeye sunacağı belirtilmişti. Ancak uygulamaların nasıl indirileceği hatta daha da önemlisi Android işletim sistemini kullanan ancak ABD hükümetinin ambargosu nedeniyle Google servislerini kullanamayan Huawei cihazlarının uygulamayı nasıl edineceği hakkında en ufak bir bilgi paylaşılmamıştı. Kafalardaki bu soru işaretleri bugün giderildi.

İŞTE APPLE VE GOOGLE'IN KORONAVİRÜS UYGULAMASININ DETAYLARI

Edinilen bilgiye göre koronavirüs hastası insanları takip edecek, onlarla temas eden kişileri uyaracak olan uygulama, Android tarafında Google Play Store üzerinden yayınlanacak. Uygulamaya gelecek güncellemeler de yine Google Play Store üzerinden indirilebilecek. Bu anlamda tıpkı bir WhatsApp, Instagram uygulaması gibi olacak olan uygulamanın bazı şartları da olacak. Örneğin uygulama, sadece Android 6.0 Marshmallow ve daha üstü sistemlerde çalışacak. Gelelim Huawei cihazların akıbetine.