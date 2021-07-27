Apple ve Google siber saldırıların baş aktörü konumunda

Apple ise güvenlik ihlalleri konusunda biraz daha geri planda diyebiliriz. Şirket birçok yeni güncelleme ve kendisine özel işletim sistemi ile birlikte güvenlik alanında daha fazla umut veriyor. Telegram kurucusu olan Pavel Durov için her ikisi aynı.

Bildiğiniz üzere özellikle son dönemlerde Pegasus isimli bir virüs ortaya çıktı. Tüm işletim sistemlerinde cihazı ele geçirmeyi başaran bu zararlı yazılım en fazla devlet başkanlarını ve gazetecileri hedef alıyor. Siyasi bir işlevi olduğu son derece açık.

Bu zararlı yazılım Fransa Başkanı Macron tarafından da büyük bir dikkatle takip ediliyor. Hatta Fransa Başkanı bu zararlı yazılım ile ilgili ek önlemler aldı. Siber güvenlik ihlalleri nedeniyle Apple markası büyük oranda eleştiri aldı. Sistemlerinin güvenliği olmasına rağmen bu tür problemlerin yaşanması iOS işletim sistemi için kabul edilemez.

HER İKİSİ DE SUÇLU

Telegram kurucusu olan Pavel Durov her iki markanın güvenlik konusunda suçlu olduğunu ifade etti. Ona göre bu iki devasa marka casus yazılımların cirit atmasına izin veriyor.

Blade Runner: Black Lotus animesi için fragman yayınlandı

