Apple ve kaligrafi sanatının ilişkisi nedir, sorusuna yanıt arıyoruz ama önce bazı konuları açmak gerek...

15 Eylül 2020’de Apple tarafından yapılan tanıtım önemli. Biz de bunun haberini vermiştik. Burada markanın resmi web sitesinde de kaligrafi ile hazırlanmış muhteşem bir elma tasarımı var. Bu kaligrafi Apple mutlaka ilginizi çekmiş olmalı. Peki neden kaligrafi ile yapılmış Apple logosu ve neden yeni Apple ürünlerindeki yazı karakterleri bu kadar sanatsal duruyor?

KALİGRAFİ ve APPLE

Apple ve kaligrafi ilişkisi önemli. Karigrafi sanatı kullanılarak hazırlanmış Apple logosu da çok anlamlı olmuş. Bildiğiniz üzere Apple markasının kurucusu Steve Jobs kaligrafi eğitimi almış. Aslında o konuyu da biraz açalım yeri gelmişken. Çünkü Steve Jobs’un kariyerine yön veren kaligrafi eğitiminde ilham dolu bir hikaye gizli.

STEVE JOBS'UN KALİGRAFİ BİLGİSİNİN İLHAM VERİCİ TARAFI

Pek çok kişinin de bildiği üzere Apple markası ile adeta özdeşleşen Steve Jobs, 1972 senesinde, Portland’daki Reed Üniversitesi’nde yüksek öğrenimine başlamış ama kısa bir süre sonra okulu bırakmıştı. Ancak bu süre içinde gönüllü olarak Reed Üniversitesi kaligrafi derslerine katılmış ve bu sanattan çok etkilenmişti. Bu eğitim onun güzel bir tipografiye sahip ilk bilgisayarı tasarlamasını sağladı. Mac’in sahip olduğu yazı karakterleri ve fontlar estetik anlamda önemli bir değer oldu. Jobs’ın kaligrafi bilgisi, tasarladıkları ürünün harika bir tipografiye sahip olmasına sebebiyet vermişti. Elbette kaligrafi eğitimi alırken tüm dünyanın hayran olacağı teknoloji ürünleri için mükemmel bir adım attığının farkında değildi. Bu konu kendisine sorulduğunda ise geriye dönüp baktığımda sanki planlanmış bir olay örgüsü görüyorum. Bunu “noktaları birleştirmek” olarak ifade ediyorum; diyor. Kaligrafi de nedir, diyenler için onu da açalım: