Apple ve Qualcomm'dan milyarlarca dolarlık uzlaşma

Wood "Apple 5G konusunda fazla tercihi olmadığını kabul etmiş oldu" diyor ve ekliyor:

Piyasa analiz şirketi CCS Insight'ın kıdemli araştırmacısı Ben Wood'a göre bu "Qualcomm'un suçsuz olduğu gösteriyor".

Haberin ardından Qualcomm hisseleri yüzde 23 değer kazandı. Apple hisselerinde ise bir değişiklik olmadı.

iPhone'lar 2016 yılına kadar Qualcomm modem çipleri kullanırken o tarihten sonra bir diğer çip üreticisi olan Intel'in ürünlerini kullanmaya başlamıştı.

Uzlaşı kapsamında Qualcomm Apple'a birkaç yıl boyunca parça tedarik edecek.

Birbirleriyle altı yıllık küresel patent lisansı anlaşması da imzalayan şirketler, Apple'ın Qualcomm'a miktarı açıklanmayan bir para ödemesi konusunda da uzlaştı.

Bu davalar arasında telefonların internete bağlanmasını sağlayan işlemcilerin fiyatlarına dair dava da yer alıyordu.

Analiz: Dave Lee, BBC Teknoloji Muhabiri

Üç kıtaya yayılan milyarlarca dolarlık davalar ansızın sonlandı.

Çok karmaşık bir kurumsal boşanma davasına dönüşmekte olan süreç, tek bir nedenden ötürü sulh içinde çözüldü: İki şirketin de birbirine gerçekten ihtiyacı var.

Qualcomm dünyanın en değerli akıllı telefon üreticisi ile ilişkisini korumak zorunda.

Ve Apple da bu imrenilen pozisyonunu korumak istiyorsa en iyi parçaları kullanmaya muhtaç.

Analistler, Qualcomm çiplerini kullanmamanın Apple'ın pazar lideri konumundaki bir 5G destekli iPhone yaratmasını zorlaştıracağını söylüyordu.

Günün kaybedeni ise Intel oldu. Qualcomm ile yaşanan gerilimlerden ötürü Apple Intel'i tercih etmeye başlamıştı fakat artık bu tercih değişebilir.

İki şirket arasındaki gerilim 2017 yılında Apple'ın ilk davasıyla başlamıştı. Şirket, Qualcomm'un telefon teknolojisindeki baskın pozisyonunu kullanarak ürün fiyatlarını yukarda tuttuğunu savunuyordu.

Qualcomm cep telefonlarında kullanılan pek çok teknolojinin patentine sahip ve yıllık gelirinin önemli bir kısmını telefon üreticilerine sağladığı patentlerden elde ediyor.

Bu davaya karşılık olarak Qualcomm da Apple'ı yargıyı kullanarak daha az para ödemeye çalışmakla suçlamıştı.

