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Apple ve Samsung arasındaki savaş bu kez farklı sonuçlandı!

21.05.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple ve Samsung savaşı uzun bir süredir devam ediyor. Bu yarışta birçok kişi Apple firmasının kazanacağını düşünse bile sonuçlar çok farklı geldi. İşte konuyla alakalı merak edilenler.

Apple ve Samsung arasındaki savaş bu kez farklı sonuçlandı!

Apple ve Samsung'un mücadelesi her geçen yıl çok daha sert bir hale geliyor. Bu iki markanın aslında ortaya koydukları hizmetler birbirinden farklı. İkisi de akıllı telefon alanında çalışmalar yürütse bile yine de aralarında ciddi bir fark var. Mesela Samsung daha çok ürün çeşitliliği üzerine yoğunlaşıyor.

Ayrıca Güney Koreli teknoloji devinin hem renk hem de kamera bakımından yeni özellikler kazanması amaçlanıyor. Üretilen orta segment ve amiral gemisi akıllı telefonlar Samsung kullanıcıları tarafından fazlasıyla beğeniliyor. Apple ise kullanıcı verilerine özen göstermesi ile biliniyor. Günümüzde veri gizliliği en önemli detaylar içerisinde yer alıyor.

SAMSUNG MODELLERİ DAMGA VURDU

Yapılan tüketici memnuniyeti endeksi çalışmasında en yüksek puan alan ilk 5 akıllı telefon modelinin Samsung tarafından üretildiği ifade ediliyor. Şirket birçok rakibini fazlasıyla geri planda bıraktı.

Dünyanın en büyük teknoloji devleri içerisinde yer alan Samsung bununla yetinmiyor. Şirketin en büyük hedeflerinden birisi de hiç şüphesiz Apple gibi markaları geçebilmek.

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Google tarafından geliştirilen Android sistemi Samsung tarafından kullanılıyor. Apple ise iOS ile başka dünyaların kapısını aralıyor.

ABD merkezli yapılan çalışma sonucunda, Galaxy S20, Galaxy A20 ve Galaxy S10 sırasıyla 84, 83 ve 82 puan aldı. Peki siz ortaya çıkan bu puanlama tablosu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung
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